Польсько-вірменська команда археологів зробила це відкриття минулої осені під час роботи на археологічному об'єкті в місті Мецамор, що на заході Вірменії. Виявивши борошно й розкопавши кілька печей, команда зрозуміла, що стародавня будівля колись слугувала пекарнею.

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Деталі відкриття

Порошинки стародавнього борошна були розкидані по всіх засипаних брудом руїнах, у тому числі на кількох печах.

На перший погляд, це виглядало як попіл. Ми знали, що це щось органічне, і зібрали близько чотирьох-п'яти мішків матеріалу,

– каже Кшиштоф Якуб'як, професор археології Варшавського університету, який керував розкопками.

Провівши хімічний аналіз, команда визначила, що речовина є пшеничним борошном, яке використовується для випікання хліба. Вони підрахували, що в будівлі розміром 25 на 25 метрів, яка містила два ряди з 18 дерев'яних колон, що підтримували очеретяний дах з дерев'яними балками, одночасно могло зберігатися приблизно 3,5 тонни борошна.



Руїни пекарні / Фото Patrick Okrajek

За оцінками дослідників, пекарня працювала між 11-м і 9-м століттями до нашої ери в період раннього залізного віку. Це одна з найстаріших відомих споруд такого типу в Мецаморі. Оскільки дах споруди обвалився під час пожежі, він закрив собою все, тому борошно вціліло.

Місто Мецамор

Хоча про давніх мешканців Мецамора відомо небагато, оскільки вони не мали писемності, дослідники знають, що укріплене місто стало частиною біблійного царства Урарат після того, як було завойоване царем Аргішті I у VIII столітті до нашої ери. До цього воно займало 247 акрів (100 гектарів) і колись було "оточене храмовими комплексами з сімома святилищами".

Попередні розкопки в Мецаморі виявили обнесене стіною поселення з кладовищем, що містило 100 поховань. Хоча багато могил були порожніми, ймовірно, через пограбування, в одній могилі було знайдено кілька золотих підвісок і близько 100 ювелірних намистин.