Lady Gaga, Тоня Матвієнко, The Weeknd: що слухали українці в перший тиждень лютого

Багато людей не уявляє ні дня без музики. У перший тиждень лютого 2025 року українські чарти очолили іноземні та зарубіжні хіти.

Що слухали українці у перший тиждень лютого 2025 року – розповідає 24 Канал. До уваги ми беремо чарти Apple Music та Spotify.

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Що слухають українці

Топ-100 найпопулярніших пісень в українському сегменті Apple Music очолила пісня "Ау Ау", яку 2 тижні тому випустили ADAM та Sasha Norova. Однак, що цікаво, до десятки найпопулярніших у Spotify ця пісня не увійшла.

ADAM та Sasha Norova – "Ау, Ау": дивіться відео онлайн

Дуетна робота San Paulo від The Weeknd та Anitta за перший тиждень лютого 2025 року отримує "срібло" у чарті Apple Music та "бронзу" у Spotify. Композиція продовжує лідирувати в чартах, хоч з моменту релізу минуло вже 3 місяці.

The Weeknd та Anitta – San Paulo: дивіться відео онлайн

Третє місце у чарті Apple Music та перше – у Spotify. Таким цього тижня є результат у композиції "Врубай".

Parfeniuk – "Врубай": дивіться відео онлайн

На другому місці у чарті Spotify та на шостому Apple Music цього тижня Тоня Матвієнко і її трек "Кульбаби".

Тоня Матвієнко – "Кульбаби": дивіться відео онлайн

Також у чарти увійшли одразу дві пісні від Lady Gaga – Die With A Smile, яку вона виконала разом із Bruno Mars та сольна робота Abracadabra. Останню співачка презентувала минулого тижня під час премії "Греммі" і вона миттєво очолила чарти багатьох країн світу.

У десятці найкращих – 4 українських та 6 зарубіжних треків.



Топ-10 пісень тижня у Apple Music / Скриншот

У десятці найкращих пісень у Spotify є дві композиції SadSvit – "Касета" і "Силуети". Загалом у лідерах чарту – 5 українських пісень та 5 іноземних, 1 з яких, на жаль – російська.



Топ-10 пісень у Spotify / Скриншот