За півтора місяця програма єКнига допомогла спрямувати на українську видавничу справу вже 44,1 мільйона гривень. Про це пише 24 Канал з посиланням на Дію.

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Що буде, якщо кошти не використати

Приблизно половина учасників програми вже витратили 908 гривень на книжки з Дією. Якщо ви ще не визначилися з вибором, у вас є три місяці з моменту нарахування коштів на Дія.Картку. Якщо гроші залишаться невикористаними, вони повернуться до Українського інституту книги.

Як подати заявку на єКнигу в Дії?

Увійдіть у застосунок Дія.

Оберіть єКнигу.

Відкрийте спеціальний рахунок.

Очікуйте на кошти та купуйте українські книги для себе чи близьких.

Програма доступна всім, кому виповнилося 18 років. Гроші можна витратити на друковані, електронні та аудіокнижки українською мовою. Це також чудова можливість придбати книги на подарунок.



Ще не всі скористались програмою / Фото Pexels

У межах єКниги доступно понад 100 тисяч книжок, з яких майже 10 тисяч – електронні.