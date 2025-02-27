Серед жінок набуває популярності тренд на певні види подорожей

Останнім часом серед жінок, які люблять подорожувати наодинці, набирає популярності новий тренд – singlemoon, або ж "медовий місяць наодинці". Це не просто звичайна соло-подорож, а справжній акт турботи про себе, що поєднує розкішний відпочинок і можливість насолодитися життям без будь-яких компромісів.

Ідея singlemoon виникла на тлі того, що організувати групову поїздку часто буває складно – друзі не можуть визначитися з датами або просто змінюють плани в останній момент. Вихід один – вирушати в подорож самостійно, обираючи маршрути, які подобаються саме тобі, та зупиняючись у готелях високого рівня, замість економного відпочинку, пише 24 Канал із посиланням на Time Out.

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Що передбачає такий відпочинок

На відміну від традиційних одиночних подорожей, які часто асоціюються з бюджетними варіантами проживання та активними пригодами, singlemoon – це про комфорт і розкіш. Жінки дозволяють собі п’ятизіркові готелі, СПА-процедури, бізнес-клас у літаках та інші приємності, які зазвичай пов’язують із медовим місяцем для двох.

Для багатьох жінок такий формат подорожей стає способом подбати про власне психологічне здоров’я. Наприклад, мати двох дітей Бхарті Лім почала подорожувати сама, коли страждала на післяпологову депресію. Її перший самостійний відпочинок на Кіпрі дав їй змогу відновитися та переосмислити своє життя. Хоча її критикували за "егоїзм", вона відчула, що такий відпочинок допомагає їй бути кращою мамою і дружиною.

Дослідження також підтверджують зростання популярності singlemoon. Туристична компанія Road Scholar виявила, що 85% їхніх клієнтів, які подорожують наодинці, – жінки, і понад 60% з них перебувають у шлюбі, але все ж обирають подорожі без своїх партнерів.

Як це впливає на жінок

Аналітики пояснюють, що подорож наодинці вже не сприймається як ознака самотності, а радше як спосіб відчути свободу, впевненість у собі та заново оцінити своє життя. Саме тому жінки все частіше вирішуються на такий відпочинок, не чекаючи «правильного партнера» для подорожі.

Шеф-кухарка Еліша Рош після боротьби з раком вирушила на шестимісячну подорож Балі, а під час пандемії відпочивала на Мальдівах у готелі для медового місяця, де була єдиною самотньою туристкою на острові. Відтоді вона щороку відправляється у самостійні поїздки, незалежно від того, чи є в її житті партнер.



Різні жінки обирають подорожувати на самоті / Фото Pexels

Ще одна туристка, Майя Ріаз, здійснила свою «подорож усього життя» в Кейптаун. Вона не лише насолоджувалася розкішним відпочинком, а й вирушила на сафарі, літала на гелікоптері та підкорила свою першу в житті гору.

Таким чином, singlemoon – це новий рівень подорожей для жінок, які хочуть побачити світ у найкращій компанії – із самою собою. І якщо раніше самостійні поїздки здавалися чимось незвичним, то тепер вони стають популярною практикою, яка дарує свободу, відновлення сил і незабутні враження.