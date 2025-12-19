Не 1 січня: коли православна церква відзначає Новий рік

Більшість українців звикли вважати, що Новий рік настає в ніч на 1 січня. Однак церковний Новий рік починається у зовсім інший день.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова.

Дивіться також Замінить Дерев'яну Змію: яка тварина стане символом 2026 року

Коли настає церковний Новий рік?

Алфьоров розповів, що церква має власний відлік часу і святкує Новий рік не 1 січня, а 1 вересня. Історик пояснив, що ця традиція бере свій початок ще з 4 століття нашої ери.

Саме тоді, у 325 році, відбувся Перший Вселенський собор у місті Нікея, відомий як Нікейський собор.

Церковний Новий рік починається 1 вересня / Фото Unsplash

Під час собору було ухвалено низку рішень, які заклали основи подальшого розвитку християнської церкви. Зокрема, визначили дату початку церковного року. Отці церкви дійшли висновку, що Новий рік має починатися 1 вересня.

Саме 1 вересня, за підрахунками отців церкви, Ісус Христос розпочав свою першу проповідь, чим засвідчив давнє пророцтво про прихід Місії,

– розповів Алфьоров.

Таким чином, ця подія символічно вважається початком Нового Завіту.

Яке ставлення церкви до святкування Нового року?

Як пише ПЦУ, церква не забороняє вірянам святкувати Новий рік, однак закликає робити це у християнському дусі.

У церкві радять зустрічати Новий рік з молитвою та вдячністю Богові за всі благодіяння, отримані протягом року, що минає.

Однак, йдеться не лише про радісні події та здобутки, а й про труднощі та випробування, якими "Він виводив нас на шлях до спасіння".

Також варто попросити в Бога благословення на рік прийдешній. Саме це, за словами церкви, є найголовнішим.

Чому ялинка стала символом Нового року?