Не 1 января: когда православная церковь отмечает Новый год

Большинство украинцев привыкли считать, что Новый год наступает в ночь на 1 января. Однако церковный Новый год начинается в совсем другой день.

со ссылкой на видео украинского историка и председателя Института национальной памяти Александра Алферова.

Когда наступает церковный Новый год?

Алферов рассказал, что церковь имеет собственный отсчет времени и празднует Новый год не 1 января, а 1 сентября. Историк объяснил, что эта традиция берет свое начало еще с 4 века нашей эры.

Именно тогда, в 325 году, состоялся Первый Вселенский собор в городе Никея, известный как Никейский собор.

Церковный Новый год начинается 1 сентября / Фото Unsplash

Во время собора был принят ряд решений, которые заложили основы дальнейшего развития христианской церкви. В частности, определили дату начала церковного года. Отцы церкви пришли к выводу, что Новый год должен начинаться 1 сентября.

Именно 1 сентября, по подсчетам отцов церкви, Иисус Христос начал свою первую проповедь, чем засвидетельствовал древнее пророчество о приходе Миссии,

– рассказал Алферов.

Таким образом, это событие символически считается началом Нового Завета.

Какое отношение церкви к празднованию Нового года?

Как пишет ПЦУ, церковь не запрещает верующим праздновать Новый год, однако призывает делать это в христианском духе.

В церкви советуют встречать Новый год с молитвой и благодарностью Богу за все благодеяния, полученные в течение года, уходящего.

Однако, речь идет не только о радостных событиях и достижениях, но и о трудностях и испытаниях, которыми "Он выводил нас на путь к спасению".

Также стоит попросить у Бога благословения на год грядущий. Именно это, по словам церкви, является самым главным.

Почему елка стала символом Нового года?