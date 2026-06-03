Не на честь Юлія Цезаря: чому салат "Цезар" називається саме так

Багато хто міг би подумати, що салат "Цезар" назвали на честь знаменитого римського правителя Юлія Цезаря. Однак насправді ця популярна страва не має з ним нічого спільного.

Про те, як з'явився та отримав свою назву салат "Цезар", пише History Facts.

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Історія виникнення назви салату "Цезар"

Багато хто міг би подумати, що салат "Цезар" назвали на честь знаменитого римського правителя Юлія Цезаря. Однак насправді ця популярна страва не має з ним нічого спільного.

Свою назву салат "Цезар" отримав від італійсько-американського ресторатора та кухаря Цезаря Кардіні. У 1919 році він відкрив свій перший ресторан у Каліфорнії, ще до введення сухого закону. Після запровадження заборони на алкоголь у США Кардіні розширив бізнес і відкрив заклад "Caesar's" у мексиканській Тіхуані, де спиртне можна було подавати легально.

Цезар Кардіні / Архівне фото

Саме там і з'явився знаменитий салат "Цезар". Хоча навколо його походження досі точаться суперечки, саме Кардіні офіційно пов'язував себе зі створенням страви та активно популяризував її під власним ім'ям.

За розповідями доньки ресторатора Рози Кардіні, рецепт народився випадково під час напруженого вихідного 4 липня 1924 року. Коли на кухні почали закінчуватися продукти, Кардіні використав те, що залишилося під рукою: салат ромен, оливкову олію, яйця, сухарики, соус Вустершир і пармезан. Для видовищності страву готували просто біля столиків гостей.

Салат "Цезар" / Фото Unsplash

Втім, існують й інші версії. За однією з них, автором салату був брат Кардіні – Алессандро, який хотів здивувати компанію льотчиків, що вечеряла в ресторані. Інша теорія приписує створення рецепта працівнику закладу Лівіо Сантіні, який нібито взяв за основу рецепт своєї матері.

Як би там не було, згодом Кардіні повернувся до Лос-Анджелеса, а в 1938 році відкрив магазин, де почав продавати пляшковану заправку для салату "Цезар".