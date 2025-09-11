Не борщ: українець за кордоном зізнався, за якими стравами сумує найбільше
- Українець Джин Блек, який живе за кордоном, сумує за кількома стравами з України.
- Серед перелічених страв є доволі неочікуваний вибір, адже вона не приманна українській кухні.
Українець, який нині живе за кордоном, розповів, за якими стравами з батьківщини сумує найбільше. У його списку можна зустріти і класика української кухні, і доволі несподіваний вибір.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Джина Блека у TikTok.
Яких страв українцю найбільше бракує за кордоном?
Життя за кордоном часто змушує українців ностальгувати за рідною кухнею. Джин Блек поділився, яких страв йому бракує найбільше.
На першому місці – сирники. За словами чоловіка, ця страва – "преміум-версія чізкейку", і він би із задоволенням з'їв одразу 14 штук.
Другою у рейтингу стала класика української кухні – вареники з вишнею та сметаною.
Якщо ви ніколи не відчували оргазму, то це дуже близько до нього,
– каже автор відео.
Вареники з вишнею / Фото GettyImages
А от третя позиція виявилася несподіваною – шаурма. Джин наголосив, що куштував її у багатьох країнах світу, але найкраща, на його думку, саме в Україні.
