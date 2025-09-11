Укр Рус
11 вересня, 10:28
2

Не борщ: українець за кордоном зізнався, за якими стравами сумує найбільше

Ярослав Погончук
Основні тези
  • Українець Джин Блек, який живе за кордоном, сумує за кількома стравами з України.
  • Серед перелічених страв є доволі неочікуваний вибір, адже вона не приманна українській кухні.

Українець, який нині живе за кордоном, розповів, за якими стравами з батьківщини сумує найбільше. У його списку можна зустріти і класика української кухні, і доволі несподіваний вибір.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео Джина Блека у TikTok.

Яких страв українцю найбільше бракує за кордоном?

Життя за кордоном часто змушує українців ностальгувати за рідною кухнею. Джин Блек поділився, яких страв йому бракує найбільше.

На першому місці – сирники. За словами чоловіка, ця страва – "преміум-версія чізкейку", і він би із задоволенням з'їв одразу 14 штук.

Другою у рейтингу стала класика української кухні – вареники з вишнею та сметаною.

Якщо ви ніколи не відчували оргазму, то це дуже близько до нього, 
– каже автор відео.

Вареники з вишнею / Фото GettyImages

А от третя позиція виявилася несподіваною – шаурма. Джин наголосив, що куштував її у багатьох країнах світу, але найкраща, на його думку, саме в Україні.

