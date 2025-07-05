Еллі, британка, яка вже 7 років живе в нашій країні, розповіла, чим її вразили жінки України. Про це пише 24 Канал із посиланням на інтерв'ю на каналі Марічки Падалко.

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Чим українські жінки дивують іноземців

Елі відреагувала на стереотип, який існує стосовно жінок в Україні: нібито вони менш амбітні. ніж чоловіки. Вона вважає, що це не так.

За словами Еллі, українські жінки неймовірні.

У мене є подруги, які мають дітей, працюють, запускають бізнеси. Вони надзвичайно креативні, постійно шукають способи поєднання материнства та роботи. Вони роблять це з натхненням. Це не слабкість. Це сила,

– наголосила вона.

Британка про життя в Україні: дивіться відео

Жінки в Україні дійсно навчились поєднувати різні аспекти життя так, щоб не пропускати жодного. В Україні дійсно є чим здивувати, адже навіть вулиці мають власні історії. Наприклад, існує кілька версій походження назви вулиці Хрещатик, одна з яких пов'язана із перехрещенням долин, що утворили Хрещатик.

До слова, британка Еллі, яка живе в Україні, раніше висловлювалась про нашу їжу. Вона вважає українську їжу надзвичайно смачною, особливо виділяючи якість овочів. Британка навіть навчилася готувати борщ і регулярно готує його, відзначаючи високу якість інгредієнтів в Україні.