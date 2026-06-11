Меню на два дні за 220 гривень: українка показала, що можна приготувати на ці гроші

За нинішніх цін похід до магазину часто обходиться недешево. Втім, цілком реально на 220 гривень придбати продукти та скласти повноцінний раціон на кілька днів.

Про те, що можна купити на 220 гривень і які страви з цього приготувати на кілька днів, розповіла блогерка @shramko.blog у серії відео в TikTok.

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Як харчуватися два дні за 220 гривень

Українка вирішила провести експеримент і показати, який раціон можна скласти на кілька днів за мінімальний бюджет.

Під час закупів вона придбала вісім курячих яєць по 3,40 гривні за штуку, два курячі стегна, 200 грамів гречки, 100 грамів борошна за 2,24 гривні, молоду капусту за 13,84 гривні, буряк за 4,80 гривні та картоплю на 40 гривень. Також до її кошика потрапили листя салату та петрушка по 15 гривень.

Спочатку дівчина планувала вкластися у 200 гривень, однак грошей не вистачило на куряче філе. Тому вона додала ще 20 гривень і придбала невеликий шматок м'яса, щоб зробити раціон більш збалансованим. У підсумку загальна сума покупок склала 220 гривень. Із придбаних продуктів вона приготувала меню на два дні.

Українка показала, що приготувала на 220 гривень: дивіться відео

На сніданок вона зробила яєчні мафіни з курячим філе, молодою капустою і свіжою зеленню. Для обіду дівчина зварила гречку та запекла куряче стегно і буряк, а на вечерю приготувала картопляники, доповнивши їх молодою капустою та свіжою зеленню.

За словами авторки експерименту, вартість одного дня такого харчування склала 110 гривень. Вона зазначила, що за ці гроші вдалося приготувати доволі різноманітне меню з м'ясом, овочами, яйцями та крупами.

Відео блогерки швидко зібрали сотні тисяч переглядів. Чимало користувачів в коментарях були здивовані тим, скільки дівчині вдалося приготувати на 220 гривень. Дехто навіть висловлював сумніви щодо того, чи сума дійсно відповідає заявленій кількості продуктів.