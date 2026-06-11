О том, что можно купить на 220 гривен и какие блюда из этого приготовить на несколько дней, рассказала блогерша @shramko.blog в серии видео в TikTok.

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Как питаться два дня за 220 гривен

Украинка решила провести эксперимент и показать, какой рацион можно составить на несколько дней за минимальный бюджет.

Во время закупов она приобрела восемь куриных яиц по 3,40 гривны за штуку, два куриных бедра, 200 граммов гречки, 100 граммов муки за 2,24 гривны, молодую капусту за 13,84 гривны, свеклу за 4,80 гривны и картофель на 40 гривен. Также в ее корзину попали листья салата и петрушка по 15 гривен.

Сначала девушка планировала уложиться в 200 гривен, однако денег не хватило на куриное филе. Поэтому она добавила еще 20 гривен и приобрела небольшой кусок мяса, чтобы сделать рацион более сбалансированным. В итоге общая сумма покупок составила 220 гривен. Из приобретенных продуктов она приготовила меню на два дня.

Украинка показала, что приготовила на 220 гривен: смотрите видео

На завтрак она сделала яичные маффины с куриным филе, молодой капустой и свежей зеленью. Для обеда девушка сварила гречку и запекла куриное бедро и свеклу, а на ужин приготовила картофельники, дополнив их молодой капустой и свежей зеленью.

По словам автора эксперимента, стоимость одного дня такого питания составила 110 гривен. Она отметила, что за эти деньги удалось приготовить довольно разнообразное меню с мясом, овощами, яйцами и крупами.

Видео блогера быстро собрали сотни тысяч просмотров. Многие пользователи в комментариях были удивлены тем, сколько девушке удалось приготовить на 220 гривен. Некоторые даже высказывали сомнения относительно того, действительно ли сумма соответствует заявленному количеству продуктов.