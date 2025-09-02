2 вересня 1996 році в Україні офіційно ввели в обіг гривню, яка замінила карбованці. З того часу і до сьогодні українська валюта зазнала змін. І мова йде не тільки про курс до долара.

Українські банкноти кілька разів кардинально змінювали свій вигляд. Як змінювалася наша валюта – 24 Канал покаже на прикладі 1 гривні.

Цікаво Формула щасливої нації: чому в Нідерландах критикують тих, хто працює п’ять днів

Як змінювалася 1 гривня?

Попри те, що гривня була офіційно введена в обіг лише у 1996 році, перші банкноти були надруковані ще в 1992 році. Карбованці були тимчасовою валютою для перехідного періоду, а Україна з моменту відновлення Незалежності готувалася до того, щоб зробити гривню національною валютою. Перші банкноти друкували за кордоном – більшість у Канаді, окремі номінали – у Великій Британії.

На 1 гривні 1992 року на аверсі зображений Володимир Великий, а на реверсі – руїни Херсонеса, де князь прийняв християнство.



1 гривня 1992 року / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Проте у 1994 році банкноти почали друкувати в Україні. Дизайн гривні дещо змінився, але концепція залишилася незмінною – Володимир Великий та Херсонес. Щоправда, зображення князя з центру перемістилося у правий бік.

Після початку реформи 2 вересня 1996 року обидві серії банкнот були в обігу.



1 гривня 1994 року / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

У 2004 році українська гривня зазнала змін. Причиною для реформ став слабкий захист банкнот першої та другої серій. Також змінили і дизайн та концепцію банкнот. Наприклад, на 1 гривні 2004 року використали зовсім інший портрет Володимира Великого, а на звороті замість Херсонеса з'явилося Місто Володимира. Через 2 роки сірій банкноті додали жовтий і блакитний кольори.



1 гривня 2004 року / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

Однак разом із банкнотами в Україні існували й монети номіналом 1 гривня. З 1992 року карбували монети таким номіналом, на аверсі якого був напис "1 гривня", а на реверсі – тризуб.

У 2004 році з'явилася ще одна варіація, на реверсі якої був Володимир Великий. З нагод особливих подій замість князя з'являлися інші зображення, наприклад була партія монет, присвячена чемпіонату Євро-2012. Усі ці монети в обігу були паралельно.



Монети номіналом 1 гривня / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

У 2018 році банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень почали замінювати на монети. Паперові гривні все ще дійсні, проте поступово їх в обігу замінюють саме монети.



Як виглядає 1 гривня зараз / Фото Івана Магуряка, 24 Канал

За 4 покоління української гривні відбувалися суттєві зміни. Для порівняння, у першому поколінні найбільшим номіналом в обігу була банкнота 20 гривень, а в другому поколінні вже з'явилися банкноти 50 і 100 гривень.

У третьому поколінні з'явилися 200 гривень з Лесею Українкою та 500 гривень з Григорієм Сковородою. У четвертому поколінні з'явилася банкнота 1000 гривень з Володимиром Вернадським.