Ви точно їх їсте: 5 українських продуктів, які у світі називають суперфудами

Українська кухня відома далеко за межами країни не лише завдяки борщу чи вареникам. Багато традиційних продуктів, які українці щодня бачать на своєму столі, у світі давно вважають суперфудами через їхню поживну цінність та користь для здоров'я.

Американська дієтологиня Маша Девіс назвала п'ять українських продуктів, які поєднують доступність, поживність і велику кількість корисних властивостей, повідомляє 24 Канал.

Буряк

Першим у списку опинився буряк – один із символів української кухні. За словами Маші Девіс, він є чудовим джерелом складних вуглеводів, а також містить фолати, залізо та вітамін B6.

Особливу цінність буряку надають природні нітрати. Потрапляючи в організм, вони перетворюються на оксид азоту, який сприяє розширенню судин і може допомагати підтримувати нормальний артеріальний тиск.

Червоний український буряк / pexels.com

Кріп

Ще одним українським суперфудом експертка назвала кріп. Саме ця зелень є невід'ємною частиною багатьох традиційних страв.

Кріп містить вітаміни А та С, має антибактеріальні властивості й позитивно впливає на травлення. Крім того, він допомагає організму краще засвоювати поживні речовини та може зменшувати здуття.

Гречка

Окрему увагу Маша Девіс приділила гречці, яка в Україні давно стала повсякденною крупою, а в багатьох країнах лише набирає популярності.

Гречка не містить глютену, має багато білка та клітковини, а також відзначається низьким глікемічним індексом. Саме тому вона довше забезпечує організм енергією та допомагає уникати різких стрибків рівня цукру в крові.

Крім цього, крупа містить вітаміни групи B, які важливі для здоров'я шкіри й волосся.

Страва з української гречки / pexels.com

Капуста

До списку також увійшла звичайна білокачанна капуста. Попри свою доступність, вона містить велику кількість вітамінів С і К, а також антиоксиданти, які допомагають боротися із запальними процесами в організмі.

Капуста також є хорошим джерелом клітковини, що підтримує здорову мікрофлору кишківника та нормальне травлення.

Квашені та ферментовані продукти

Завершують перелік квашені овочі та інші ферментовані продукти. Традиція їхнього приготування виникла через необхідність зберігати врожай узимку, коли свіжих овочів майже не було.

Квашені овочі / pexels.com

Сьогодні ж квашені продукти цінують насамперед через високий вміст природних пробіотиків. Вони підтримують здоров'я кишківника, позитивно впливають на мікробіом і, за даними досліджень, можуть сприяти здоров'ю серцево-судинної системи та шкіри.

До речі, є секрет, як зробити квашені огірки дуже хрусткими. Вони будуть ідеально хрусткими, якщо дотримуватися правильних пропорцій солі та додати один інгредієнт. Експерти радять використовувати по 1 столовій ложці кам'яної солі на літр води, а перед закриванням банки покласти зверху ошпарений кружечок лимона. Завдяки кислоті лимона огірки не розм'якшуються під час ферментації й залишаються пружними та хрусткими.

Як пише Маша Девіс, багато продуктів, які українці звикли вважати звичайною домашньою їжею, насправді відповідають сучасним принципам здорового харчування. Саме тому традиційна українська кухня може бути не лише смачною, а й корисною.