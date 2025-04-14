Послання в потойбіччя: якого обряду у Карпатах досі дотримуються напередодні Великодня

Уже зовсім скоро в Україні будуть святкувати Великдень. У різних регіонах нашої держави збереглись свої традиції, пов'язані із цим періодом.

Цікава традиція досі збереглась у Карпатах. Про це пише 24 Канал.

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Що відомо про це

Там зберігся давній звичай, що поєднує обряд і віру в потойбічне. Після святкового освячення яєць їхню шкаралупу не викидали, а дбайливо кидали в річку.

Люди вірили: вода понесе цю шкаралупу аж до міфічної землі рахманів – праведних душ, що живуть у далекому загробному світі. За народними уявленнями, вона пливе майже місяць – три з половиною тижні – і перетворюється назад на ціле яйце, щоби сповістити мешканців того світу про настання Великодня.



У Карпатах зберігаються традиції / Фото Pexels

Це був мовчазний великодній сигнал, послання із живого світу до світу духів. У деяких селах він зберігається донині.

На Полтавщині існує великодній звичай прикрашати оселі дерев'яними птахами, які символізують весну, життя та зв’язок з предками.