Спів під вікнами та вогнище: які передвеликодні традиції збереглись на Галичині

Наближається одне із найбільших релігійних свят – Великдень. В Україні є свої традиції та заборони у цей день, які досі існують у різних регіонах.

На Яворівщині, як і в окремих куточках Галичини, досі живе унікальна великодня традиція – співати "риндзівки". Про це те, що це таке, розповідає 24 Канал.

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Обирають хати молодих жінок

Ці особливі пісні лунають із вуст парубків у вечірню пору другого й третього дня свята, коли вони вирушають від хати до хати з музикою.

Їхня ціль – оселі молодиць та заміжніх жінок, під чиїми вікнами лунають жартівливі або зворушливі куплети. За звичаєм, господині повинні віддячити співцям писанками та кількома копійками.

Вогнище очищення

Інша цікава традиція збереглася у селі Чортівці. Там, біля церкви, мешканці розпалюють велике вогнище, куди кидають різний непотріб. Молодь стає навколо вогню, створюючи коло.

Цей обряд відсилає до біблійного моменту, коли апостоли зігрівалися в очікуванні на Воскреслого Ісуса. Такий ритуал має і символічне значення – очищення, єднання, спільна віра.

У Саудівській Аравії, Афганістані та Північній Кореї святкування Великодня заборонене або обмежене через релігійні причини.