Ветеран з позивним "Кокс" вирушив пішки на милицях з Києва до Одеси. Усе задля того, аби зібрати кошти на ремонт автівок для фронту.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Frontliner.

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Що відомо про похід ветерана?

Микола – колишній військовослужбовець 4 танкової бригади, після поранення він приєднався до волонтерського фонду "Разом" і нині активно допомагає побратимам на фронті.

Ветеран із пораненням йде пішки з Києва до Одеси / Фото Frontliner

Наразі ветеран на милицях долає шлях від Києва до Одеси пішки. Мета його маршу – збір коштів на ремонт автівок для фронту та інших нагальних потреб військових.

Зауважимо, що для Миколи ця благодійна хода вже не перша. Раніше він вже пройшов дистанцію до Дніпра, Харкова та Рівного.

До слова, ветеран Валентин Олексієнко отримав травму хребта, але навчився створювати картини колесами крісла колісного. Інтерес до мистецтва у нього виник під час реабілітації.