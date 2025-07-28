Серед них і історія Валентина Олексієнка, який отримав травму хребта, однак навіть на кріслі колісному продовжує творити мистецтво. Про це пише 24 Канал із посиланням на Львівську міську раду.

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Як захисник створює картини?

Ветеран навчився створювати картини колесами крісла колісного. Під час служби він отримав травму хребта: пірнув у воду, щоб змити із себе бруд, проте водойма виявилась дуже мілкою. Він вдарився головою та серйозно травмувався.

На березі, коли мене дістали з води, я прийшов до тями. Тіла вже не відчував. Перше про що подумав це про дружину. Попросив побратимів нічого їй не казати, бо думав, що скоренько відійде. Але, коли цього не сталося, зрозумів, що це вже щось недобре,

– розповів він.

Службу захисник проходив у 3-й окремій танковій Залізній бригаді. До ЗСУ потрапив вже на 20 день повномасштабного вторгнення. На момент травми йому було 28 і він ніколи не цікавився мистецтвом.

Як захисник малює картини: дивіться відео

Інтерес прокинувся у ньому вже під час реабілітацію, яку він проходи у Львові. На це його надихнула дружина. Вона сиділа біля нього і малювала, тому Валентин також спробував.

Він створює цікаві узори колесами свого крісла колісного. Ідею допомагала реалізовувати художниця Зірка Савка. Після такого досвіду чоловік вірить: нічого неможливого немає.

До слова, Укрзалізниця запустила ініціативу "Мистецький вагон" із фотогалереєю Говарда Баффета, яка відвідає 63 вокзали в Україні. Виставка "Courage of a Nation" присвячена українцям і документує моменти воєнного життя, автором фото є Говард Баффет.