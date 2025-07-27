Свого часу він запросив на таке побачення одну студентку, котра увійшла в історію як відома дитяча письменниця. Більше про це розповість 24 Канал з посиланням на автобіографічний роман Володимира Сосюри "Третя рота".

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Кого Сосюра кликав на цвинтар?

У романі "Третя рота" Володимир Сосюра описував свої студентські роки та, зокрема, описував студентку, яка йому сподобалась.

Мені дуже сподобалась одна студентка. Вона була дуже красива ніжною і мрійною українською красотою з правильними рисами обличчя, тонкими крилатими бровами й довгими віями, за якими сіяли карі сонця її чудесних, глибоких, як щастя, очей. Це була Наталя Забіла,

– писав Сосюра.

Поет розповідав, що писав їй любовні записки і в одній із них запросив Наталю Забілу прийти на побачення на цвинтар уночі. Однак Сосюра не знав, що Забіла заміжня. Тому коли письменниця отримала його записку, на цвинтар зібрався прийти її чоловік Сава Божко зі своїм другом Іваном Кириленком.

Однак, як стверджує Сосюра, чоловіки не прийшли, бо боялися, що в поета є зброя. Він критикував чоловіка Забіли:

Справа в тому, що натурою я був схожий до Наталі, а в Саві її, мабуть, захопила його емоціональна первісність, сила і напористість, яких у мене не було. Я був ніжний і ніяковий, і навіть Наталя часто читала мені марксистські нотації за мою розхристаність і непокірність певним догмам, в які вона свято, як начотниця, вірила, не розглядаючи їх крилато, в дії, в зв'язку з життям.

Сава Божко став жертвою репресій. Володимира Сосюру також переслідували, проте йому вдалося уникнути таборів та розстрілу. Репресій уникнула і Наталя Забіла, проте невідомо як. Хтось це пов'язує саме з іменем Сосюри, інші ж з тим, що Забіла писала саме дитячу літературу.