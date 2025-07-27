В свое время он пригласил на такое свидание одну студентку, которая вошла в историю как известная детская писательница. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на автобиографический роман Владимира Сосюры "Третья рота".

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Кого Сосюра звал на кладбище?

В романе "Третья рота" Владимир Сосюра описывал свои студенческие годы и, в частности, описывал студентку, которая ему понравилась.

Мне очень понравилась одна студентка. Она была очень красивая нежной и мечтательной украинской красотой с правильными чертами лица, тонкими крылатыми бровями и длинными ресницами, за которыми сияли карие солнца ее чудесных, глубоких, как счастье, глаз. Это была Наталья Забила,

– писал Сосюра.

Поэт рассказывал, что писал ей любовные записки и в одной из них пригласил Наталью Забилу прийти на свидание на кладбище ночью. Однако Сосюра не знал, что Забила замужем. Поэтому когда писательница получила его записку, на кладбище собрался прийти ее муж Савва Божко со своим другом Иваном Кириленко.

Однако, как утверждает Сосюра, мужчины не пришли, потому что боялись, что у поэта есть оружие. Он критиковал мужа Забилы:

Дело в том, что натурой я был похож на Наталью, а в Савве ее, видимо, захватила его эмоциональная первобытность, сила и напористость, которых у меня не было. Я был нежный и неловкий, и даже Наталья часто читала мне марксистские нотации за мою расхристанность и непокорность определенным догмам, в которые она свято, как начетчица, верила, не рассматривая их крылато, в действии, в связи с жизнью.

Савва Божко стал жертвой репрессий. Владимира Сосюру также преследовали, однако ему удалось избежать лагерей и расстрела. Репрессий избежала и Наталья Забила, однако неизвестно как. Кто-то это связывает именно с именем Сосюры, другие же с тем, что Забила писала именно детскую литературу.