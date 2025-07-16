Тепер курсуватиме потяг із фотогалереєю Говарда Баффета. Про це пише 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

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Що це за потяг?

Потяг створили за підтримки Howard G. Buffett Foundation. Тепер він 4 місяці курсуватиме різними містами України та відвідає 63 вокзали. Всередині вагонів облаштована композиція. У трьох вагонах – виставка знімків "Courage of a Nation".

Фото присвячені українцям та нашій боротьбі, незламності. Автором фото є сам Говард Баффет. Він встиг задокументувати деякі моменти воєнного життя нації під час візитів до України.

Зверніть увагу! Фонд Говарда Баффета з 2022 року, тобто з моменту повномасштабного вторгнення Росії до нашої держави, підтримує Україну. Зокрема, там виділили понад 1 мільярд доларів на підтримку зусиль з відновлення нашої держави та на інші потреби.

Концепцію виставки розробив лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен.

Виставку можна відвідати безкоштовно з 18 по 20 липня біля залізничного вокзалу станції Кропивницький з 09:00 до 18:00 години.

Виставка фото Говарда Баффета / Фото Кіровоградської ОВА

До слова, Олександр Усик з'явився з перевернутим прапором на рукаві перед боєм з Даніелем Дюбуа, що викликало увагу фанатів. Існують різні легенди щодо походження прапора, але офіційно затвердженим є синьо-жовтий стяг, що вперше з'явився у Львові у 1848 році.