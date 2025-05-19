Двоє українських розвідників – Іван Тарн та Олександр Дашко, ветерани спецпідрозділів “Артан” і “Кракен” ГУР МО України, які втратили кінцівки на війні, здійснили сходження до базового табору Евересту на висоті 5280 метрів у рамках благодійного проєкту Limitless (“Без Меж”). Їх супроводжували професійні альпіністи Тетяна Яловчак та Тарас Поздній.

Підйом у Гімалаї став не лише фізичним викликом, а й важливим символічним жестом для багатьох поранених військових. Про це пише 24 Канал із посиланням на ГУР МО.

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Вони збирали кошти

В ефірі національного телемарафону Іван Тарн зізнався, що побачене важко було усвідомити: "Це ніби дуже реальні фотошпалери – краса, яка не вкладається в голову". А Олександр Дашко розповів, що майже ніхто не вірив у його участь, адже має серйозну ампутацію.

Коли я розповідав про цю авантюру, мені казали: "Туди й люди з двома ногами не завжди доходять, а ти ще більше себе скалічиш". Але я це зробив, бо інші хлопці з ампутаціями мають побачити: життя після травми є,

– пояснив він.

Метою проєкту є не лише надихнути, а й зібрати 3 мільйони гривень на лікування фантомних болів у військових. За словами учасників, фантомний біль – це коли кінцівки вже немає, але вона "ниє" або "свербить", і це може тривати роками. Мозок не одразу здатен адаптуватися до втрати.



Бійці підкорили вершину / Фото ГУР МО

Проєкт Limitless реалізується разом із реабілітаційним центром UNBROKEN Ukraine. Він покликаний змінити сприйняття ампутації не як кінця, а як початку нового етапу.

ГУР МО України офіційно підтримує ініціативу.

Микола Хвильовий був письменником і символом "Розстріляного відродження", закінчив життя самогубством 13 травня 1933 року. Він служив у Червоній армії, писав у стилі європейського експресіонізму, і його порівнюють з Камю через глибоке переживання абсурду та духовної самотності.