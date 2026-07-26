Ця дивна вежа стала місцевою знаменитістю: її звели винятково для кіз

Іноді туристів приваблюють не старовинні замки чи хмарочоси, а зовсім несподівані місця. В американському штаті Іллінойс однією з таких локацій стала незвичайна цегляна вежа, яку побудували винятково для кіз.

Споруда, відома як Tower of Baa-Goat, нині вважається найвищою вежею для кіз у світі. Вона розташована на фермі неподалік містечка Віндзор і вже багато років приваблює туристів, пише Atlas Obscura.

Як з'явилася вежа?

Ідея належала подружжю Дейву та Марсії Джонсон. Після будівництва будинку в них залишилася цегла, і господар вирішив використати її для незвичайного проєкту.

Натхненням стала фотографія вежі для кіз на виноробні Fairview Winery у Південній Африці. Саме там для кіз облаштували своєрідний "ігровий майданчик" із гвинтовим підйомом.

Будували споруду практично без креслень – лише за фотографією. Через помилку в розрахунках діаметр вежі вийшов трохи більшим, ніж планувалося, тому довелося додати ще один повний виток спіральної рампи. Так випадково споруда стала найвищою вежею такого типу у світі.

Чому кози так полюбили вежу?

Вежу заселили козами породи заанен, які походять зі Швейцарських Альп. Вони відомі не лише високою молочною продуктивністю, а й любов'ю до висоти.

За словами власниці ферми Марсії Джонсон, щойно кози побачили нову споруду, вони одразу почали підійматися нагору. Одне козеня навіть уже у дводенному віці дісталося самої вершини, але не знало, як спуститися назад. Після кількох спроб малюк навчився долати спіральний шлях самостійно.

Всередині вежі облаштовані невеликі майданчики, де тварини можуть відпочивати, а часто вони просто сідають на східцях і спостерігають за всім, що відбувається навколо.

Який вигляд має незвичайна споруда?

Вежа має близько 9,5 метра заввишки та приблизно 2,3 метра в діаметрі. Навколо неї проходить довга спіральна рампа, якою кози безперешкодно піднімаються до самого верху.

Зовні споруда нагадує казкову башту з гострим дахом, а поруч встановлено табличку французькою мовою Bienvenue ("Ласкаво просимо").

Жарт полягає в тому, що напис призначений не для людей, а для швейцарських кіз, які походять із франкомовної частини країни.

Вежа для кіз / atlasobscura.com

Спочатку про незвичайну вежу написали місцеві газети, згодом про неї дізналися більші американські медіа. З роками ферма перетворилася на популярну туристичну зупинку, куди люди спеціально приїжджають подивитися на кіз, що легко підіймаються майже на висоту триповерхового будинку.

За словами Марсії Джонсон, тварини зовсім не бояться гостей. Спочатку вони можуть ховатися у вежі, але швидко виходять назовні, із задоволенням дозволяючи себе гладити й фотографувати.