Сооружение, известное как Tower of Baa-Goat, в настоящее время считается самой высокой башней для коз в мире. Она расположена на ферме недалеко от городка Виндзор и уже много лет привлекает туристов, пишет Atlas Obscura.

Как появилась башня?

Идея принадлежала супругам Дэйву и Марсии Джонсон. После строительства дома у них остался кирпич, и хозяин решил использовать его для необычного проекта.

Вдохновением послужила фотография башни для коз на винодельне Fairview Winery в Южной Африке. Именно там для коз обустроили своеобразную "игровую площадку" с винтовым подъемником.

Строили сооружение практически без чертежей – только по фотографии. Из-за ошибки в расчетах диаметр башни получился немного больше, чем планировалось, поэтому пришлось добавить еще один полный виток спиральной рампы. Так случайно сооружение стало самой высокой башней такого типа в мире.

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Почему козы так полюбили башню?

Башню заселили козами породы заанен, которые происходят из Швейцарских Альп. Они известны не только высокой молочной продуктивностью, но и любовью к высоте.

По словам владелицы фермы Марсии Джонсон, только что козы увидели новое сооружение, они сразу же начали подниматься наверх. Один козленок даже в двухдневном возрасте добрался до самой вершины, но не знал, как спуститься обратно. После нескольких попыток малыш научился преодолевать спиральный путь самостоятельно.

Внутри башни оборудованы небольшие площадки, где животные могут отдыхать, а часто они просто садятся на ступеньки и наблюдают за всем, что происходит вокруг.

Как выглядит это необычное сооружение?

Башня имеет высоту около 9,5 метра и диаметр примерно 2,3 метра. Вокруг нее проходит длинная спиральная рампа, по которой козы беспрепятственно поднимаются на самую вершину.

Снаружи сооружение напоминает сказочную башню с остроконечной крышей, а рядом установлена табличка на французском языке Bienvenue ("Добро пожаловать").

Шутка заключается в том, что надпись предназначена не для людей, а для швейцарских коз, которые происходят из франкоязычной части страны.

Башня для коз / atlasobscura.com

Сначала о необычной башне написали местные газеты, впоследствии о ней узнали крупные американские СМИ. С годами ферма превратилась в популярную туристическую достопримечательность, куда люди специально приезжают посмотреть на коз, которые с легкостью поднимаются почти на высоту трехэтажного дома.

По словам Марсии Джонсон, животные совсем не боятся гостей. Сначала они могут прятаться в башне, но быстро выходят наружу, с удовольствием позволяя себя гладить и фотографировать.