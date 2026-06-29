Цей актор мав зіграти Нео в "Матриці", але відмовився: тепер шкодує про своє рішення

Мало хто знає, але культового Нео з "Матриці" спочатку мав зіграти зовсім інший голлівудський актор. Він відмовився від ролі, яка згодом зробила Кіану Рівза світовою суперзіркою, і пізніше не приховував, що шкодує про своє рішення.

Про те, хто з голлівудських зірок мав виконати роль Нео у "Матриці", але відмовився, адже не повірив в успіх фільму, розповідає Far Out Magazine.

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Хто спочатку мав зіграти Нео в "Матриці"?

На початку своєї голлівудської кар'єри Вілл Сміт відмовився від ролі, яка згодом стала культовою. У 1997 році Лана та Ліллі Вачовські запропонували йому зіграти Нео у "Матриці", однак актор відмовився. Зрештою роль дісталася Кіану Рівзу, а сам фільм став культовим.

У 2019 році на своєму YouTube-каналі Сміт розповів, що отримав цю пропозицію незабаром після зйомок у фільмах "День незалежності" та "Люди в чорному". На той момент Вачовські мали незначний досвід роботи та зняли лише неонуарний трилер "Межа", тому він поставився до них із певною недовірою.

Вони прийшли й презентували проект "Матриці", і, як виявилося, вони були геніями. Але на презентації існує тонка межа між геніальністю та тим, що я відчув під час зустрічі,

– згадував актор.

Вілл Сміт в образі Нео / Фото з соцмереж актора

За словами Сміта, режисери намагалися пояснити революційний для того часу візуальний ефект, який згодом став візитівкою "Матриці". Вони описували сцену так: "Уявіть, ніби ви можете зупинитися посеред стрибка. Але тоді люди могли б бачити навколо вас на 360 градусів, поки ви стрибаєте…". Однак тоді ця ідея не вразила актора.

У підсумку Сміт відмовився від "Матриці" й погодився на зйомки у фільмі "Дикий, дикий Захід". Цей вибір виявився невдалим. Уже за кілька місяців "Матриця" зібрала в світовому прокаті 467 мільйонів доларів.

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Натомість "Дикий, дикий Захід", у якому Сміт зіграв разом із Кевіном Клайном спеціальних агентів, що мають зупинити вченого-зрадника, провалився з тріском.

Пізніше актор визнав, що не пишається своїм рішенням. Водночас він жартома припустив, що відмова могла піти на користь самому фільму. За словами Сміта, ймовірно, він "зіпсував би "Матрицю". Актор також жартома заявив, що своїм рішенням "зробив усім послугу".