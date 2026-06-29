О том, кто из голливудских звёзд должен был сыграть роль Нео в "Матрице", но отказался, так как не поверил в успех фильма, рассказывает Far Out Magazine.

Смотрите также : В 1994 году этот фильм стал провалом: сегодня его называют лучшим в истории кино

Кто изначально должен был сыграть Нео в "Матрице"?

В начале своей голливудской карьеры Уилл Смит отказался от роли, которая впоследствии стала культовой. В 1997 году Лана и Лилли Вачовски предложили ему сыграть Нео в "Матрице", однако актер отказался. В итоге роль досталась Киану Ривзу, а сам фильм стал культовым.

В 2019 году на своём YouTube-канале Смит рассказал, что получил это предложение вскоре после съёмок в фильмах "День независимости" и "Люди в чёрном". На тот момент у Вачовски был незначительный опыт работы, и они сняли лишь неонуарный триллер "Граница", поэтому он отнесся к ним с некоторым недоверием.

Они пришли и представили проект "Матрицы", и, как оказалось, они были гениями. Но на презентации существует тонкая грань между гениальностью и тем, что я почувствовал во время встречи,

– вспоминал актер.

Уилл Смит в образе Нео / Фото из соцсетей актёра

По словам Смита, режиссёры пытались объяснить революционный для того времени визуальный эффект, который впоследствии стал визитной карточкой "Матрицы". Они описывали сцену так: "Представьте, будто вы можете остановиться посреди прыжка. Но тогда люди могли бы видеть вокруг вас на 360 градусов, пока вы прыгаете…". Однако тогда эта идея не впечатлила актёра.

В итоге Смит отказался от "Матрицы" и согласился на съемки в фильме "Дикий, дикий Запад". Этот выбор оказался неудачным. Уже через несколько месяцев "Матрица" собрала в мировом прокате 467 миллионов долларов.

"Матрица": смотрите трейлер

Зато "Дикий, дикий Запад", в котором Смит вместе с Кевином Кляйном сыграл специальных агентов, призванных остановить ученого-предателя, провалился с треском.

Позже актер признал, что не гордится своим решением. В то же время он в шутку предположил, что отказ мог пойти на пользу самому фильму. По словам Смита, вероятно, он "испортил бы "Матрицу"". Актер также в шутку заявил, что своим решением "оказал всем услугу".