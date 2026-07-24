Його поховали в банці Pringles: незвична історія винахідника культової упаковки

Висока картонна банка Pringles давно стала впізнаваною у всьому світі. Та мало хто знає, що її винахідник настільки пишався своєю роботою, що попросив після смерті поховати частину свого праху саме в ній.

Яким був неординарний винахідник відомої закуски і чому його остання воля стала такою дивною, повідомляє The Guardian.

Ким був цей дивак?

Мова піде про американського хіміка Фредріка Джона Баура, який працював у компанії Procter & Gamble.

Саме він у 1960-х роках розробив культову циліндричну упаковку Pringles і спосіб укладання чипсів, завдяки якому вони не ламалися під час транспортування.

Баур подав патент на винахід у 1966 році, а офіційно його зареєстрували у 1970-му. Згодом ця упаковка стала одним із найвідоміших дизайнів у харчовій промисловості.

Еволюція упаковок чипсів Pringles / Вікіпедія

Незвичне поховання

Після смерті винахідника у травні 2008 року його родина вирішила виконати останню волю. За словами дітей Баура, дорогою до похорону вони навіть спеціально зупинилися в магазині, щоб купити банку Pringles.

Частину праху поклали саме в неї, а решту – в урну, яку поховали поруч. Ще одну невелику частину праху передали онукові.

Син винахідника Лоуренс Баур розповідав, що батько попросив про це, адже дуже пишався своєю роботою над упаковкою, яка згодом стала впізнаваною в усьому світі.

Сам Фредрік Баур був не лише хіміком, а й спеціалістом із технологій зберігання харчових продуктів. У Procter & Gamble він займався дослідженнями, розробкою нових рішень і контролем якості, а на пенсію вийшов на початку 1980-х років.

Історія його поховання швидко стала відомою далеко за межами США й досі залишається одним із найдивніших прикладів того, наскільки люди можуть пишатися справою всього свого життя.