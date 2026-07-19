Авторка блогу Rational Nomad зібрала добірку найцікавіших смаків чипсів, які їй вдалося скуштувати у різних куточках світу.

Йогурт і трави, Туреччина

Оскільки слово "йогурт" має турецьке походження, не дивно, що цей продукт займає важливе місце в місцевій кухні. Чипси зі смаком йогурту та трав нагадують традиційний джаджик – гарнір із йогурту та зелені. Поєднання легкої кислинки та ароматних трав робить їхній смак освіжаючим.

Чипси зі смаком йогурту і трав / Фото Turcamart

"Кампонеза" або "кампесіна", Португалія та Іспанія

Назва цього смаку приблизно перекладається як "у сільському стилі", хоча буквально означає "селянка". Такі чипси передають смак традиційної домашньої кухні піренейського півострова – насичений, пікантний та з легкою гостротою.

Чипси зі смаком "компонеза" / Фото Made in Market

Дзадзикі, Албанія

Ще один незвичний смак, основу якого становить йогурт. Натхненні популярним балканським соусом, ці чипси поєднують нотки свіжого огірка, часнику, йогурту та кропу.

Чипси зі смаком Дзадзикі / Фото General Market

Водорості норі, Японія та Таїланд

Водорості норі в Азії використовують не лише для приготування суші, а й як окрему закуску. У чипсах вони додають насичений смак умамі, який добре знайомий шанувальникам азійської кухні. Авторка зазначає, що цей смак подобається не всім, але багато хто швидко до нього звикає.

Чипси зі смаком водоростей норі / Фото FairPrice

Трюфель, Італія

Трюфельні чипси, за словами блогерки, передають любов італійців до простих, але вишуканих інгредієнтів. Вони мають насичений аромат і смак, який частіше асоціюється зі стравами високої кухні, ніж зі звичайними снеками.

Чипси зі смаком трюфеля / Фото HappyHour.ph