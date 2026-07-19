Автор блога Rational Nomad собрала подборку самых интересных вкусов чипсов, которые ей удалось попробовать в разных уголках мира.

Йогурт и травы, Турция

Поскольку слово "йогурт" имеет турецкое происхождение, неудивительно, что этот продукт занимает важное место в местной кухне. Чипсы со вкусом йогурта и трав напоминают традиционный джаджик – гарнир из йогурта и зелени. Сочетание легкой кислинки и ароматных трав придает им освежающий вкус.

Чипсы со вкусом йогурта и трав / Фото Turcamart

"Кампонеза" или "кампесина", Португалия и Испания

Название этого вкуса примерно переводится как "в деревенском стиле", хотя буквально означает "селянка". Такие чипсы передают вкус традиционной домашней кухни Пиренейского полуострова – насыщенный, пикантный и с легкой остротой.

Чипсы со вкусом "кампонеза" / Фото Made in Market

Дзадзики, Албания

Еще один необычный вкус, в основе которого лежит йогурт. Вдохновленные популярным балканским соусом, эти чипсы сочетают в себе нотки свежего огурца, чеснока, йогурта и укропа.

Чипсы со вкусом дзадзики / Фото General Market

Водоросли нори, Япония и Таиланд

Водоросли нори в Азии используют не только для приготовления суши, но и как отдельную закуску. В чипсах они придают насыщенный вкус умами, который хорошо знаком поклонникам азиатской кухни. Автор отмечает, что этот вкус нравится не всем, но многие быстро к нему привыкают.

Чипсы со вкусом водорослей нори / Фото FairPrice

Трюфель, Италия

Трюфельные чипсы, по словам блогерши, отражают любовь итальянцев к простым, но изысканным ингредиентам. Они обладают насыщенным ароматом и вкусом, который чаще ассоциируется с блюдами высокой кухни, чем с обычными снеками.

Чипсы со вкусом трюфеля / Фото HappyHour.ph