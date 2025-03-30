Не відрізав собі вухо та жив з бездомною повією: 7 маловідомих фактів з життя Ван Гога

Вінсент ван Гог – один із найвидатніших художників в історії мистецтва, проте його життя було сповнене труднощів, бідності та невизнання. Сьогодні його полотна продаються за сотні мільйонів доларів, але за життя він не отримав належної оцінки свого таланту.

Ван Гог не одразу знайшов своє покликання – він пробував себе у різних професіях, переживав депресію, мав складні стосунки з оточенням і боровся з душевними розладами. 24 Канал зібрав 7 маловідомих і цікавих фактів з життя легендарного художника, творчість якого випереджала час.

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Пізній старт у живописі

Мало хто знає, що Ван Гог почав малювати лише у 27 років. До цього він працював у галереї, викладав у школі та навіть був проповідником, але не досяг успіху в жодній із цих сфер.

Зрештою, він вирішив опанувати мистецтво живопису, зосередившись на зображенні селянського життя. Переїхавши до Парижа у 1886 році, Ван Гог познайомився з видатними імпресіоністами, зокрема Клодом Моне. Натхненний їхніми роботами та захоплений японським мистецтвом, він почав експериментувати з яскравішими кольорами та новими художніми прийомами.

"Зоряна ніч" та психіатрична лікарня

Ван Гог написав свою легендарну картину “Зоряна ніч”, перебуваючи в психіатричній лікарні в Сен-Ремі-де-Прованс у Франції.

"Зоряна ніч" була написана Ван Гогом у психіатричній лікарні / Фото з відкритих джерел

Блискавична продуктивність

Хоча художня кар'єра Ван Гога була відносно короткою, всього за 10 років він створив приблизно 800 картин маслом і понад 900 графічних робіт.

Любов до повії та зруйновані мрії

У 1882 році Вінсент почав жити разом із бездомною жінкою на ім'я Сієн, яка працювала повією. Він навіть мав намір одружитися з нею, але його родина, особливо брат Тео, категорично не схвалювала цей вибір.

Під час їхніх стосунків Ван Гог піклувався про вагітну (не від нього) Сієн, а вона, у відповідь, позувала йому як натурниця. Народивши доньку, яку назвала Вінсентою, жінка разом із художником зіткнулася з серйозними фінансовими труднощами. Зрештою, Сієн повернулася до проституції, а Ван Гог залишив їй своє житло й назавжди пішов.

Малюнки Ван Гога із серії "Сієн" / Фото wikipedia.org

Міф про відрізане вухо

Всупереч поширеному міфу, Ван Гог не відрізав собі вухо повністю. Насправді цей випадок значно перебільшили. У 1888 році він орендував будинок у французькому місті Арль, сподіваючись створити мистецьку спільноту.

Проте 23 грудня того ж року, після запеклої сварки з художником Полем Ґоґеном, у стані емоційного зриву Вінсент схопив ніж і відтяв собі частину мочки лівого вуха. Згодом він загорнув її в тканину та віддав повії, на ім'я Рейчел, яка працювала в місцевому борделі. Після цього Ван Гога госпіталізували на кілька днів.

Автопортрет з перев'язаним вухом і трубкою / Картина Вінсента Ван Гога

Скільки картин продав Ван Гог за життя

Попри популярне переконання, що за життя Ван Гог продав лише одну картину – "Червоні виноградники", це не зовсім так. Це була його найвигідніша угода, однак загалом художнику вдалося продати щонайменше 14 картин, дві з яких придбав Поль Ґоґен. Утім, справжнє визнання прийшло до Ван Гога лише після його смерті.

Трагічний фінал

Після інциденту з відрізаним вухом психічний стан Ван Гога значно погіршився. Два роки потому, 27 липня 1890 року, він вийшов у пшеничне поле за замком у французькому містечку Овер-сюр-Уаз і здійснив постріл собі в груди. Однак куля влучила не в серце, як він задумував, а зачепила ребро. Ван Гог миттєво втратив свідомість і впав.

Ввечері тяжкопоранений художник прийшов до тями та повернувся до готелю, де його помітив лікар Поль Гаше – давній знайомий Ван Гога. Доктор викликав медиків і повідомив про трагедію брату Вінсента, Тео, який прибув наступного дня.

Попри всі зусилля, врятувати художника не вдалося. Він помер тієї ж ночі у віці 37 років. Його останніми словами були: "Саме так я і хотів піти з життя".

Ван Гог закінчив життя самогубством / Фото monitor.bg

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