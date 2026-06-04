Після зміни вони світилися в темряві: як "робота мрії" скалічила сотні жінок у 20 столітті

Під час Першої світової війни попит на годинники, які можна було бачити у темряві, різко зріс. Водночас робота над їхнім виробництвом для сотень молодих жінок обернулася трагедією.

Про те, як виробництво люмінесцентних годинників вбивало жінок, розповідає користувач @cats_and_watches у Threads.

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Як виробництво годинників убивало молодих жінок

Під час Першої світової війни, для того, аби годинник було видно в темряві, циферблати покривали люмінесцентною фарбою з радієм, а розписували їх переважно молоді жінки.

Для того, аби лінія залишалася тонкою, їм доводилося регулярно поправляти пензлик губами. Через це дівчата щодня ковтали частинки радію, навіть не підозрюючи про небезпеку, адже правди про небезпеку речовини їм ніхто не казав.

"Радієві дівчата" на виробництві / Архівне фото

Як повідомляє видання History, на початку XX століття радій сприймали як справжній чудо-засіб. Його навіть у малих дозах додавали в косметику, ліки від кашлю та продукти харчування.

Це суспільне сприйняття радію як чудодійного засобу спонукало кілька тисяч молодих жінок піти працювати на фабрики з виготовлення циферблатів годинників. Багато з них були вдячні за гламурну та високооплачувану роботу малярок циферблатів. Ба більше, дівчата часто запрошували на фабрики членів родини та подруг, щоб заповнити вільні місця.

Реклама годинників, які світяться у темряві / Фото Wikipedia

За переказами, одяг і шкіра деяких працівниць навіть світилися в темряві після зміни. Згодом у жінок почали проявлятися важкі симптоми: випадали зуби, кришилися щелепи, ламалися кістки.

Коли постраждалі звернулися до суду, частина з них уже була настільки виснажена хворобою, що не могла самостійно підняти руку для присяги. Історія "Радієвих дівчат" стала одним із найгучніших трудових скандалів та стала поштовхом до перших законів про охорону праці.