О том, как производство люминесцентных часов убивало женщин, рассказывает пользователь @cats_and_watches в Threads.

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Как производство часов убивало молодых женщин

Во время Первой мировой войны, для того, чтобы часы были видны в темноте, циферблаты покрывали люминесцентной краской с радием, а расписывали их преимущественно молодые женщины.

Для того, чтобы линия оставалась тонкой, им приходилось регулярно поправлять кисточку губами. Поэтому девушки ежедневно глотали частицы радия, даже не подозревая об опасности, ведь правды об опасности вещества им никто не говорил.

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"Радиевые девушки" на производстве / Архивное фото

Как сообщает издание History, в начале XX века радий воспринимали как настоящее чудо-средство. Его даже в малых дозах добавляли в косметику, лекарства от кашля и продукты питания.

Это общественное восприятие радия как чудодейственного средства побудило несколько тысяч молодых женщин пойти работать на фабрики по изготовлению циферблатов часов. Многие из них были благодарны за гламурную и высокооплачиваемую работу малярок циферблатов. Более того, девушки часто приглашали на фабрики членов семьи и подруг, чтобы заполнить свободные места.

Реклама часов, которые светятся в темноте / Фото Wikipedia

По преданию, одежда и кожа некоторых работниц даже светились в темноте после смены. Впоследствии у женщин начали проявляться тяжелые симптомы: выпадали зубы, крошились челюсти, ломались кости.

Когда пострадавшие обратились в суд, часть из них уже была настолько истощена болезнью, что не могла самостоятельно поднять руку для присяги. История "Радиевых девушек" стала одним из самых громких трудовых скандалов и стала толчком к первым законам об охране труда.