О том, как возникли названия "Первая мировая война" и "Вторая мировая война", пишет History.

Как называли Первую мировую войну до 1940 года?

Сначала американская пресса называла конфликт "Европейской войной", однако после вступления США в войну в 1917 году газеты перешли на термин "Мировая война".

В то же время в Великобритании вплоть до 1940-х годов использовали название "Великая война". Однако исключением был Уинстон Черчилль, который еще в 1927 году в мемуарах "Мировой кризис" упоминал ее как "Мировую войну".

Как возникло название "Вторая мировая война"?

Название "Вторая мировая война" впервые появилось в печатных изданиях еще в феврале 1919 года, когда "Манчестер Гардиан" использовала его как обозначение возможного будущего глобального конфликта, примерно так, как сегодня говорят о потенциальной "Третьей мировой войне".

Однако именно президент США Франклин Рузвельт в 1941 году публично назвал конфликт "Второй мировой войной", после чего это название быстро приобрело популярность среди американцев. Интересно, что в Британии конфликт до конца 1940-х годов называли просто "войной".

Несмотря на то, что Рузвельт способствовал распространению названия "Вторая мировая война", сам он, похоже, не был ею полностью доволен. В 1942 году президент даже обратился к гражданам с просьбой предложить другие варианты.

Военное министерство получило около 15 тысяч предложений – от "Войны за цивилизацию" до "Войны против порабощения". Впрочем, ни эти названия, ни предложенный самим Рузвельтом вариант "Война за выживание" не прижились.

В итоге закрепился термин "Вторая мировая война", а предыдущий конфликт начали называть "Первой мировой войной".