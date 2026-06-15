Ви будете здивовані: які вишиванки носили Чорновіл, Грушевський та Леся Українка

Ми звикли бачити їх на офіційних портретах у підручниках історії, проте вони були ще справжніми трендсеттерами свого часу. Михайло Грушевський, В'ячеслав Чорновіл, Леся Українка та інші культурних діячі робили сорочку частиною офіційного костюма, кидаючи виклик системі.

Раніше Міністерство культури України показало унікальні сорочки, що належали легендам – від поетів до засновників української державності.

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В експозиції представлені особисті речі людей, які змінювали хід історії. Серед них – вишиванки В'ячеслава Чорновола та Левка Лук'яненка, для яких цей одяг був маніфестом свободи. Також можна побачити сорочки Михайла Грушевського, Михайла Старицького та поета Дмитра Павличка.

Таємниці гардероба родини Косачів та сакральна сорочка Шевченка

Особливу увагу привертають експонати з Музею видатних діячів української культури. Там зберігаються легендарні вишиті рукави, у яких свого часу позували для фото Леся Українка та її мати Олена Пчілка. Окрім того, в колекції є автентична гадяцька сорочка родини Косачів та сорочка Михайла Старицького.

У Мінкульті показали і вишитий рушник Лесі Українки, створений у 1889 році. Ця унікальна пам'ятка нині зберігається в колекції Національного музею Тараса Шевченка.

Родинні реліквії Косачів та Михайла Старицького / Мінкульт

Особливе місце в добірці посідає реліквія, що зберігається у Національному музеї Тараса Шевченка. Це сорочка, яку власноруч вишила для Тараса Шевченка його сестра Ярина.

Вона має особливу енергетику та трагічну історію: саме в ній Кобзар перебував під час своєї останньої подорожі Україною у 1859 році.

Вишиванка "Кобзаря" / Мінкульт

Вишиванки Марії Максимович, Василя Стуса та Дмитра Павличка

У музеї Шевченка зберігається вишукана сорочка, яка належала Марії Максимович. Вона була не лише дружиною першого ректора Київського університету, а й справжньою музою тогочасного інтелектуального кола. Цей експонат – яскраве свідчення того, що українська аристократія того часу не просто любила народний одяг, а робила його частиною високої моди.

Сорочка Марії Максимович / Мінкульт

У фондах Національного музею літератури України зберігаються унікальні вишивані речі Дмитра Павличка, а також родинна сорочка Михайла Грушевського, оздоблена вишивкою в техніці "білим по білому". Серед цінних експонатів музею також є вишита книжкова закладка Василя Стуса, яку до колекції передала його родина.

Вишиті речі Стуса, Павличка та Грушевського / Мінкульт

Вишиванки десидентів

Окреме місце займають вишиванки українських дисидентів і борців за незалежність – В'ячеслава Чорновола та Левка Лук'яненка. Ці реліквії нині зберігаються у Національному музеї історії України.

Сорочки Чорновола та Лук'яненка / Мінкульт