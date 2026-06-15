Ранее Министерство культуры Украины продемонстрировало уникальные сорочки, принадлежавшие легендарным личностям — от поэтов до основателей украинской государственности.

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В экспозиции представлены личные вещи людей, которые изменили ход истории. Среди них – вышиванки Вячеслава Чорновола и Левка Лукьяненка, для которых эта одежда была манифестом свободы. Также можно увидеть сорочки Михаила Грушевского, Михаила Старицкого и поэта Дмитрия Павлычко.

Тайны гардероба семьи Косачей и сакральная сорочка Шевченко

Особое внимание привлекают экспонаты из Музея выдающихся деятелей украинской культуры. Там хранятся легендарные вышитые рукава, в которых в свое время позировали для фото Леся Украинка и ее мать Елена Пчилка. Кроме того, в коллекции есть аутентичная гадяцкая сорочка семьи Косачей и сорочка Михаила Старицкого.

В Минкульте показали и вышитый рушник Леси Украинки, созданный в 1889 году. Эта уникальна одежда сейчас хранится в коллекции Национального музея Тараса Шевченко.

Семейные реликвии Косачей и Михаила Старицкого / Минкульт

Особое место в подборке занимает реликвия, хранящаяся в Национальном музее Тараса Шевченко. Это сорочка, которую собственноручно вышила для Тараса Шевченко его сестра Ярина.

Она обладает особой энергетикой и трагической историей: именно в ней Кобзарь находился во время своего последнего путешествия по Украине в 1859 году.

Вышиванка "Кобзаря" / Минкульт

Вышиванки Марии Максимович, Василия Стуса и Дмитрия Павлычко

В музее Шевченко хранится изысканная сорочка, принадлежавшая Марии Максимович. Она была не только женой первого ректора Киевского университета, но и настоящей музой интеллектуальных кругов того времени. Этот экспонат – яркое свидетельство того, что украинская аристократия того времени не просто любила народную одежду, а делала ее частью высокой моды.

Сорочка Марии Максимович / Минкульт

В фондах Национального музея литературы Украины хранятся уникальные вышитые вещи Дмитрия Павлычко, а также семейная сорочка Михаила Грушевского, украшенная вышивкой в технике "белым по белому". Среди ценных экспонатов музея также есть вышитая книжная закладка Василия Стуса, которую в коллекцию передала его семья.

Вышитые вещи Стуса, Павличко и Грушевского / Минкульт

Вышиванки диссидентов

Отдельное место занимают вышиванки украинских диссидентов и борцов за независимость – Вячеслава Чорновола и Левка Лукьяненко. Эти реликвии сейчас хранятся в Национальном музее истории Украины.

Сорочки Чорновола и Лукьяненко / Минкульт