Голограми, VR та унікальні експонати: у Києві відкрили виставку "Той день"

Києві на Центральному залізничному вокзалі 24 серпня відкрилася інтерактивна виставка "Той день". Проєкт команди Ukraine WOW присвятили 35-річчю відновлення незалежності України.

Виставка переносить відвідувачів у події 1991 року та пропонує через VR, історичні експонати й інтерактиви по-новому поглянути на відновлення незалежності України. Всі охочі можуть відвідати її до 4 жовтня, передає 24 Канал.

Чим цікава виставка "Той день"

Виставка "Той день" складається з трьох частин:

"Вибір" розповідає про події 1991 року;

"Що нас визначає" – про риси, які об'єднують українців;

"Мрія" присвячена майбутньому України.

Серед експонатів можна побачити прапори, пов'язані з важливими моментами української історії, атрибути влади різних історичних періодів, твори українських художників та відтворений дзвін Десятинної церкви.

Також уперше в історії незалежної України на виставці покажуть офіційні символи влади Президента, які використовують під час інавгурації: штандарт, колар, булаву та гербову печатку.

Експонати виставки "Той день" / Фото ГО Ukraine WOW

Крім того, можна буде побачити найпрестижніші світові нагороди, які президент Володимир Зеленський отримав від імені українського народу.

Частину експонатів на виставці покажуть у форматі голограм і цифрових копій. Серед них – скульптури Йоганна Пінзеля, "Вечір" Архипа Куїнджі та "Запорожці пишуть листа турецькому султану" Іллі Рєпіна з колекції Харківського художнього музею, яка нині евакуйована.

Цифрова версія картини Рєпіна буде інтерактивною – відвідувачі зможуть зробити фото й опинитися на місці одного з козаків.

Також відвідувачі зможуть за допомогою VR-окулярів побувати у Верховній Раді та кабінеті Президента, підняти український прапор над куполом парламенту, побачити зоряне небо над Києвом таким, яким воно було 24 серпня 1991 року, записати випуск новин у телестудії або радіоефір, заспівати пісні незалежності в караоке-вагоні та залишити свою мрію у спеціальній "хмарі мрій", щоб вона збереглася та була опублікована через 15 років.

Виставка "Той день" / Фото ГО Ukraine WOW

Коли можна відвідати виставку

З 26 серпня графік буде таким:

вівторок – четвер – 11:00 – 20:00;

п'ятниця – неділя – 10:00 – 20:00;

понеділок – вихідний.

Під час повітряної тривоги виставка зачиняється, а відвідувачі мають пройти до укриття.

Стандартний квиток коштує 300 гривень, пільговий – 150 гривень. Для окремих категорій відвідувачів передбачений безплатний вхід. Увесь прибуток від продажу квитків передадуть на підтримку українських музеїв.