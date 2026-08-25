Выставка переносит посетителей в события 1991 года и предлагает с помощью виртуальной реальности, исторических экспонатов и интерактивных экспонатов по-новому взглянуть на восстановление независимости Украины. Все желающие могут посетить ее до 4 октября, сообщает 24 Канал.

Почему интересна выставка "Тот день"

Выставка "Вот день" состоит из трех частей:

"Выбор" рассказывает о событиях 1991 года;

"Что нас определяет" – о чертах, объединяющих украинцев;

"Мечта" посвящена будущему Украины.

Среди экспонатов можно увидеть флаги, связанные с важными моментами украинской истории, атрибуты власти разных исторических периодов, произведения украинских художников и воссозданный колокол Десятинной церкви.

Также впервые в истории независимой Украины на выставке будут представлены официальные символы власти Президента, которые используются во время инаугурации: штандарт, колар, булава и гербовая печать.

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Экспонаты выставки "Вот день" / Фото ОО Ukraine WOW

Кроме того, можно будет увидеть самые престижные мировые награды, которые президент Владимир Зеленский получил от имени украинского народа.

Часть экспонатов на выставке будет представлена в формате голограмм и цифровых копий. Среди них – скульптуры Иоганна Пинзеля, "Вечер" Архипа Куинджи и "Запорожцы пишут письмо турецкому султану" Ильи Репина из коллекции Харьковского художественного музея, которая сейчас эвакуирована.

Цифровая версия картины Репина будет интерактивной – посетители смогут сделать фото и оказаться на месте одного из казаков.

Также посетители смогут с помощью VR-очков побывать в Верховной Раде и кабинете Президента, поднять украинский флаг над куполом парламента, увидеть звездное небо над Киевом таким, каким оно было 24 августа 1991 года, записать выпуск новостей в телестудии или радиоэфир, спеть песни независимости в караоке-вагоне и оставить свою мечту в специальном "облаке мечтаний", чтобы она сохранилась и была опубликована через 15 лет.

Выставка "Вот этот день" / Фото ОО Ukraine WOW

Когда можно посетить выставку

С 26 августа график работы будет следующим:

вторник – четверг – 11:00 – 20:00;

пятница – воскресенье – 10:00 – 20:00;

понедельник – выходной.

Во время воздушной тревоги выставка закрывается, а посетители должны пройти в укрытие.

Стандартный билет стоит 300 гривен, льготный – 150 гривен. Для отдельных категорий посетителей предусмотрен бесплатный вход. Вся выручка от продажи билетов будет направлена на поддержку украинских музеев.