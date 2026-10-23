"Заплачу", "обійму близьких", "поїду в Крим": чим запам'яталася виставка "Той день"
Інтерактивну виставку "Той день", присвячену відновленню незалежності України, відвідали понад 62 тисячі людей за трохи більш ніж 20 днів роботи. Через постійні повітряні тривоги проєкт переїхав із Києва до Львова.
З продажу квитків і благодійного мерчу вдалося зібрати 1,5 мільйона гривень на підтримку українських музеїв. Експозиція складалася з трьох тематичних залів: "Вибір", "Що нас визначає" та "Мрія", передає 24 Канал.
Які інтерактиви були найпопулярнішими на виставці
У залі "Вибір" відвідувачі могли дізнатися про події 1991 року: від голосування за незалежність у Верховній Раді до всеукраїнського референдуму 1 грудня. На вході гостям пропонували відповісти, скільки їм було років на момент проголошення незалежності. 95% опитаних тоді ще не народилися або були молодшими за 18 років.
Найпопулярнішим інтерактивом став купол Верховної Ради. Відвідувачі могли дізнатися історію підняття синьо-жовтого прапора над парламентом 4 вересня 1991 року. Загалом вони підіймали стяг понад 14 тисяч разів.
Крім того, гості записали понад 8 тисяч теленовин і понад 7 тисяч радіоновин про проголошення незалежності України.
У залі "Референдум" відвідувачі підписали 16 тисяч паперових і майже 6 тисяч електронних бюлетенів – копій тих, які використовували під час голосування 1 грудня 1991 року.
У залі "Що нас визначає" відвідувачі виставки "Той день" обирали риси, які об'єднують українців. У голосуванні взяли участь понад 7 тисяч людей.
Найчастіше вони відзначали:
- стійкість – 68,7%;
- волелюбність – 67,4%;
- силу – 59,9%;
- гумор – 57,6%;
- зв'язок із рідною землею – 53,7%.
Результати опитування "Що нас визначає" / Фото Ukraine WOW
Третю залу – "Мрія" – присвятили майбутньому України. Відвідувачам пропонували вибрати 5 із 35 цінностей, які, на їхню думку, допоможуть українцям у майбутньому. В опитуванні взяли участь понад 8 тисяч людей.
Найпопулярнішими відповідями стали:
- свобода – 55%;
- любов до життя – 36,3%;
- безпека – 33,3%;
- людяність – 32,7%;
- гідність – 27,6%.
Результати опитування "З чим ми підемо далі?" / Фото Ukraine WOW
Ще понад 3 тисячі відвідувачів відповіли, що зроблять найперше, коли настане день, про який мріють українці.
Найпоширенішими відповідями стали:
- Заплачу – 17,8%;
- Буду радіти – 12%;
- Обійму / поцілую близьких – 11,6%;
- Поїду Україною (найчастіше вказували Крим, Донецьк, Луганськ, Маріуполь, Нову Каховку) – 8,8%;
- Поїду додому до рідних – 5,7%;
- Вийду на вулицю / гулятиму – 5,7%;
- Згадаю та подякую полеглим – 5,2%;
- Подзвоню або напишу близьким – 5,2%.
Результати опитування "У той день я найперше…" / Фото Ukraine WOW
На виході з виставки гості могли взяти камінець зі словом, яке допоможе їм продовжувати шлях. Найчастіше обирали камінці з написами "любов" і "віра" – по 12,5 тисячі разів, а також "сила" – 12 тисяч разів.
На виставці були й розважальні інтерактиви. У караоке найчастіше співали такі українські пісні:
- "Червона рута" Володимира Івасюка – 15,3%;
- "Смарагдове небо" DREVO – 14,4%;
- "Старі фотографії" гурту "Скрябін" – 8,2%;
- "Пес Патрон" гурту KARTA SVITU – 4,8%;
- "Вона" гурту "Плач Єремії" – 4,3%.
Пісні, які відвідувачі виставки співали найчастіше / Фото Ukraine WOW
Також відвідувачі голосували за улюблені меми, які відібрали "Леви на джипі", та відповідали на запитання, чи потрібно варити борщ із квасолею. Серед понад 4600 учасників опитування 58,1% підтримали рецепт із квасолею.
Відвідувачі виставки "Той день" обрали найкращі меми / Фото Ukraine WOW
Які українські нагороди показали на виставці
Серед експонатів відвідувачі могли побачити Прапор Незалежності, який народні депутати на чолі з В'ячеславом Чорноволом та Іваном Зайцем внесли до Верховної Ради 24 серпня 1991 року.
Також на виставці було представлено офіційні символи влади Президента України – колар, печатку, булаву та штандарт, Конституцію України й історичні артефакти, що засвідчують традицію державності на українських землях.
На виставці "Той день" було представлено чимало унікальних предметів / Фото Ukraine WOW
Окрему частину експозиції у Львові присвятили нагородам, які українці здобули під час повномасштабного вторгнення.
Відвідувачі могли побачити:
- чемпіонський пояс Олександра Усика;
- шаблю Ольги Харлан, якою вона зробила переможний укол на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі;
- премію BAFTA за фільм "Камінь, папір, ножиці" за участю Олександра Рудинського;
- Нобелівську премію миру, яку у 2022 році отримали Олександра Матвійчук і "Центр громадянських свобод";
- Пулітцерівську премію, яку Василиса Степаненко отримала за роботу в Маріуполі разом із Мстиславом Черновим та Євгеном Малолєткою;
- статуетку "Євробачення" Kalush Orchestra, придбану Володимиром Носовим на благодійному аукціоні за 900 тисяч доларів на підтримку ЗСУ;
- кубки кіберспортивної організації NAVI;
- золоту медаль Таїсії Онофрійчук із чемпіонату світу з художньої гімнастики 2026 року;
- кубок Ярослави Магучіх із першого в історії Абсолютного чемпіонату світу з легкої атлетики;
- статуетку Latin Grammy, яку звукорежисер Володимир Пунько отримав у 2025 році;
- нагороду "Еммі", яку у 2024 році за документальний проєкт Culture Quest отримала ONUKA;
- кубок тенісного турніру WTA 1000, який Еліна Світоліна здобула в Римі у 2026 році.
У команді подякували відвідувачам, партнерам і всім, хто долучився до реалізації проєкту. Загалом виставка зібрала 1,5 мільйона гривень для підтримки українських музеїв.