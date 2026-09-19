Проєкт створила команда Ukraine WOW з нагоди 35-річчя відновлення незалежності України за підтримки Президента України. У Києві виставка "Той день" встановила рекорд відвідуваності в дні, коли у столиці не було повітряних тривог, але з міркувань безпеки не змогла продовжувати роботу, передає 24 Канал.

Що можна буде побачити

Серед експонатів виставки можна побачити Прапор Незалежності, який 24 серпня 1991 року група народних депутатів на чолі з В'ячеславом Чорноволом внесла до Верховної Ради.

Прапор Незалежності / Фото Ukraine WOW

Також відвідувачам покажуть офіційні символи влади Президента України – колар, печатку, булаву та штандарт. Окремо представлять Конституцію України, на якій Президент складає присягу під час інавгурації.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

На виставці також будуть історичні артефакти, що свідчать про тисячолітню традицію державності на українських землях, світові відзнаки, які Володимир Зеленський отримав від імені українського народу, а також роботи Георгія Нарбута, Віктора Зарецького, Тетяни Яблонської, Олександра Ройтбурда, Володимира Лободи, Віктора Лободи та Володимира Патика.

Окрему частину експозиції присвятили нагородам, здобутим українцями та українками під час повномасштабного вторгнення. Серед них:

шабля Ольги Харлан, якою вона зробила переможний укол на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі;

премія BAFTA за фільм "Камінь, папір, ножиці", у якому зіграв Олександр Рудинський;

Нобелівська премія миру, вручена Олександрі Матвійчук та "Центру громадянських свобод" у 2022 році;

Пулітцерівська премія, вручена Василісі Степаненко за роботу в Маріуполі разом із Мстиславом Черновим та Євгеном Малолєткою;

статуетка "Євробачення", яку Kalush Orchestra здобув у 2022 році.

Також відвідувачі зможуть за допомогою інтерактивних елементів підняти прапор над куполом Верховної Ради, побувати в кабінеті Президента України та у Верховній Раді за допомогою VR-окулярів.

Виставка "Той день" / Фото Ukraine WOW

Також на виставці можна буде заповнити бюлетень, який використовували на референдумі 1991 року, записати випуск новин у теле- та радіостудії, заспівати українські пісні в караоке-кімнаті та проголосувати за найкращий рецепт борщу.

Крім того, відвідувачі зможуть прогулятися вишневим садком, політати над Канівським водосховищем у VR та разом помріяти, що ми зробимо найперше в Той День, коли…

Яким буде графік роботи виставки

Виставка працюватиме у Львівському палаці мистецтв з 26 вересня до 11 жовтня.

З вівторка по четвер її можна буде відвідати з 11:00 до 20:00, а з п'ятниці по неділю – з 10:00 до 20:00. Понеділок – вихідний.

У разі жовтого рівня повітряної тривоги "Той день" продовжуватиме роботу. Якщо оголосять червоний рівень, виставку зачинятимуть до відбою.