Проект был создан командой Ukraine WOW в честь 35-летия восстановления независимости Украины при поддержке Президента Украины. В Киеве выставка "Тот день" установила рекорд посещаемости в дни, когда в столице не было воздушных тревог, но из соображений безопасности не смогла продолжить работу, передает 24 Канал.

Что можно будет увидеть

Среди экспонатов выставки можно увидеть Флаг Независимости, который 24 августа 1991 года группа народных депутатов во главе с Вячеславом Чорноволом внесла в Верховную Раду.



Флаг Независимости / Фото Ukraine WOW

Также посетителям покажут официальные символы власти Президента Украины – колесо, печать, булаву и штандарт. Отдельно представят Конституцию Украины, на которой Президент приносит присягу во время инаугурации.

На выставке также будут представлены исторические артефакты, свидетельствующие о тысячелетней традиции государственности на украинских землях, международные награды, которые Владимир Зеленский получил от имени украинского народа, а также работы Георгия Нарбута, Виктора Зарецкого, Татьяны Яблонской, Александра Ройтбурда, Владимира Лободы, Виктора Лободы и Владимира Патика.

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Отдельную часть экспозиции посвятили наградам, завоеванным украинцами и украинками во время полномасштабного вторжения. Среди них:

сабля Ольги Харлан, которой она нанесла победный удар на Олимпийских играх 2024 года в Париже;

премия BAFTA за фильм "Камень, бумага, ножницы", в котором снялся Александр Рудинский;

Нобелевская премия мира, врученная Александре Матвийчук и "Центру гражданских свобод" в 2022 году;

Пулитцеровская премия, врученная Василисе Степаненко за работу в Мариуполе вместе с Мстиславом Черновым и Евгением Малолеткой;

статуэтка "Евровидения", которую Kalush Orchestra завоевала в 2022 году.

Также посетители смогут с помощью интерактивных элементов поднять флаг над куполом Верховной Рады, побывать в кабинете Президента Украины и в Верховной Раде с помощью VR-очков.

Выставка "Тот день" / Фото Ukraine WOW

Также на выставке можно будет заполнить бюллетень, который использовали на референдуме 1991 года, записать выпуск новостей в теле- и радиостудии, спеть украинские песни в караоке-комнате и проголосовать за лучший рецепт борща.

Кроме того, посетители смогут прогуляться по вишневому саду, полетать над Каневским водохранилищем в VR и вместе помечтать о том, что мы сделаем в первую очередь в Тот День, когда…

Каким будет график работы выставки

Выставка будет работать во Львовском дворце искусств с 26 сентября по 11 октября.

Со вторника по четверг ее можно будет посетить с 11:00 до 20:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 20:00. Понедельник – выходной.

В случае желтого уровня воздушной тревоги "Тот день" продолжит работу. Если объявят красный уровень, выставку закроют до отбоя.