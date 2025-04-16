Фанати Толкіна будуть вражені: скільки насправді пройшли Фродо та Сем у "Володарі перснів"

Виявляється, подорож Фродо Беґінса та Сема Ґемджі до Судної гори була не лише драматичною, але й неймовірно довгою. Герої "Володаря перснів" подолали тисячі кілометрів.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео користувача @voinasgarda у TikTok.

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Скільки пройшли Фродо і Сем у "Володарі перснів"

Хоч виміряти точну відстань, яку подолали Фродо та Сем у своїй епічній місії знищення Кільця Всевладдя, непросто, проте ентузіасти та дослідники всесвіту Толкіна спробували наблизитися до правди.

Аналіз карт та літературних джерел дозволяє оцінити масштаб цієї епічної мандрівки. Подорож Фродо та Сема розпочалася у Ширі, звідки герої пройшли близько 740 кілометрів до Рівенделла. Далі вони подолали приблизно таку ж відстань пройшовши через Туманні гори та підземний місток Хазаду.

Фродо та Сем / Кадр з фільму "Володар перснів"

Далі Фродо і його супутники вирушили до водоспадів Раурос, що додало ще понад 600 кілометрів. І нарешті, найважчий етап – через скелі Еммін Муїль, мертвецькі болота та землі Мордору, що становить ще близько 760 кілометрів.

Таким чином, загальна дистанція, яку подолали Фродо та Сем, щоб знищити Кільце Всевладдя, перевищує 2 800 кілометрів.

До слова, астрофізикиня Олена Компанієць розповіла про неточність, яку часто можна помітити у фантастичних фільмах про космос. Вона пояснилася, що насправді в космосі все відбувається у цілковитій тиші, адже для поширення звуку потрібне якесь середовище. Отже, шум від польоту кораблів та інші подібні звуки мали б бути повністю відсутніми у космосі.