Ви точно не знали, що ці пісні написав Івасюк: маловідомі хіти видатного композитора

4 березня міг би відзначати 76-річчя видатний український композитор Володимир Івасюк. Його знають як творця безсмертних хітів "Я піду в далекі гори", "Пісня буде поміж нас" і, звісно "Червона рута". Однак за своє недовге життя Івасюк залишив по собі чимало шедеврів.

До дня народження легендарного композитора 24 Канал підготував добірку маловідомих хітів, які створив Володимир Івасюк. Будьте певні, декотрі з цих пісень ви чули, але і не здогадувалися, що їх написав Івасюк.

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Маловідомі, але неймовірні пісні, які створив Івасюк

Володимир Івасюк чимало пісень написав повністю сам і багато віршів інших авторів поклав на музику. Одним із таких був вірш Ростислава Братуня "Вернись зі спогадів". Аби передати усю глибину слів, Івасюк створив своєрідне танго. Цю пісню виконували Софія Ротару, Лілія Сандулеса й Алла Кудлай.

Алла Кудлай – "Вернись зі спогадів": дивіться відео

Також Володимир Івасюк поклав на музику вірш Антона Драгомирецького "Золотоволоска". Цю пісню свого часу виконав легендарний Назарій Яремчук та ВІА "Музики".

Назарій Яремчук та ВІА "Музики" – "Золотоволоска": дивіться відео

У 1998 році гурт Океан Ельзи випустив свій перший альбом "Там де нас нема". Крім авторських пісень гурту, туди увійшла й пісня "Колискова вітру" – вірш Богдана Стельмаха, який на музику поклав Володимир Івасюк.

Океан Ельзи – "Колискова вітру": дивіться відео

Ще один вірш Ростислава Братуня – "Літо пізніх жоржин". Музику до нього написав Володимир Івасюк і також зберігся запис виконання легендарного композитора.

Володимир Івасюк – "Літо пізніх жоржин": дивіться відео

Однак Івасюк не тільки писав музику до віршів інших авторів, але й сам творив тексти. Проте не завжди свої слова він сам клав на музику. Наприклад, вірш "Жовтий лист" на музику поклав композитор Валерій Громцев.

Володимир Івасюк – "Жовтий лист": дивіться відео

Пісенна спадщина Володимира Івасюка справді вражає. І це навіть попри те, що його життя обірвали у молодому віці – геніальному композиторові назавжди залишиться 30 років.