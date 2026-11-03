Це місто на заході України заснував Володимир Великий: воно досі має назву, яку дав князь

На заході України є місто, історія якого налічує понад тисячу років. Воно було важливим осередком Волинської землі ще за часів Київської Русі.

Сьогодні це місто має назву Володимир, однак раніше воно називалося інакше. Його історія пов'язана з київським князем Володимиром Великим, пише Володимирська міська рада.

Як Володимир Великий заснував місто на Волині

Перша літописна згадка про Володимир датується 988 роком. Тоді київський князь Володимир Святославович здійснив похід на захід. На землях волинян і бужан, на правому березі річки Луги, він підпорядкував язичницьке місто Ладомир. Того ж року князь назвав поселення своїм іменем – Володимир.

Водночас історія поселення почалася задовго до походу князя. За угорськими хроніками Нотарія короля Бели Ладомир існував уже в 884 році. Перша літописна згадка про нього під цією назвою датується 866 роком.

Прапор міста Володимира / Фото Wikimedia Commons

Після входження до складу Київської Русі значення міста зростало. Воно розташовувалося на перетині важливих торговельних шляхів, мало вигідне стратегічне положення та поступово перетворилося на значний культурний, торговельний і військовий центр.

У X – XI століттях Володимир активно розвивався. У місті були поширені зброярське та ювелірне ремесла, гончарство й кам'яне будівництво. На початку XII століття тут могло проживати понад 20 тисяч людей.

У 992 році у Володимирі заснували єпископську кафедру. Першим єпископом став Стефан I. При кафедрі також відкрили школу, де навчали грамоти, письма та переписування церковних книг і документів слов'янською, грецькою та латинською мовами.

Коли Володимир став столицею князівства

Пізніше місто стало столицею Волинського князівства, а з 1199 року – Галицько-Волинського. Саме володимирський князь Роман Мстиславич об'єднав галицькі та волинські землі в одну державу.

Володимир залишався важливим державним, адміністративним, торговельним і культурним центром.

Де розташований Володимир: дивіться на карті

У подальші століття місто пережило численні війни, напади та руйнування. Зокрема, особливо руйнівними стали татарські напади 1241 та 1261 років, коли були знищені замок і значна частина міста.

Сучасну назву Володимир місто офіційно отримало у грудні 2021 року. Тоді Верховна Рада України ухвалила постанову про перейменування Володимира-Волинського на Володимир.