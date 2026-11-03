Этот город на западе Украины основал Владимир Великий: он до сих пор носит имя, данное ему князем

Сегодня этот город называется Владимир, однако раньше он назывался иначе. Его история связана с киевским князем Владимиром Великим, пишет Владимирский городской совет.

Adv

Как Владимир Великий основал город на Волыни

Первое летописное упоминание о Владимире датируется 988 годом. Тогда киевский князь Владимир Святославович совершил поход на запад. На землях волынян и бужан, на правом берегу реки Луги, он подчинил языческий город Ладомир. В том же году князь назвал поселение своим именем – Владимир.

В то же время история поселения началась задолго до похода князя. Согласно венгерским хроникам Нотария короля Белы, Ладомир существовал уже в 884 году. Первое летописное упоминание о нем под этим названием датируется 866 годом.

Флаг города Владимира / Фото Wikimedia Commons

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

После вхождения в состав Киевской Руси значение города росло. Он располагался на пересечении важных торговых путей, имел выгодное стратегическое положение и постепенно превратился в значительный культурный, торговый и военный центр.

Реклама

В X – XI веках Владимир активно развивался. В городе были распространены оружейное и ювелирное ремесла, гончарство и каменное строительство. В начале XII века здесь, по оценкам, проживало более 20 тысяч человек.

В 992 году во Владимире была основана епископская кафедра. Первым епископом стал Стефан I. При кафедре также открыли школу, где обучали грамоте, письму и переписыванию церковных книг и документов на славянском, греческом и латинском языках.

Когда Владимир стал столицей княжества

Позже город стал столицей Волынского княжества, а с 1199 года – Галицко-Волынского. Именно владимирский князь Роман Мстиславич объединил галицкие и волынские земли в одно государство.

Владимир оставался важным государственным, административным, торговым и культурным центром.

Где расположен Владимир: смотрите на карте

В последующие века город пережил многочисленные войны, нападения и разрушения. В частности, особенно разрушительными стали татарские нападения 1241 и 1261 годов, когда были уничтожены замок и значительная часть города.

Современное название Владимир город официально получил в декабре 2021 года. Тогда Верховная Рада Украины приняла постановление о переименовании Владимира-Волынского во Владимир.