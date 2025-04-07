Що ваша улюблена кава говорить про вас як особистість: вчені знайшли цікавий зв'язок
- Дослідження показало, що вибір кави може свідчити про особистісні риси людини. Любителі чорної кави, лате, холодної кави та кави з модифікаціями виявляють різні психологічні характеристики, такі як прагматичність, відкритість, спонтанність та перфекціонізм відповідно.
- Хоча вибір кави може показати певні риси характеру, результати дослідження також попереджають про можливі крайнощі цих характеристик, такі як надмірна приязність або імпульсивність.
Побутує стереотип про те, що вибір улюбленої кави багато говорить про особистість людини. Відповідь на питання, чи справді кава може розповісти про характер людини, дала наука.
Виявилось, що кава – це набагато більше, ніж просто ранковий ритуал, пише 24 Канал з посиланням на YourTango. Це підтвердило одне з досліджень.
Дивіться також Як приготувати сирну каву: що для цього потрібно
Кава може багато чого розповісти про вашу особистість
Клінічний психолог з Каліфорнії доктор Рамані Дурвасула, яка займалася вивченням психології їжі та здоров'я, поділилася результатами дослідження за участю 1000 осіб, яке було розроблено для вивчення вибору продуктів харчування та особистості. Одна з цих кореляцій, що не дивно, була зосереджена на вподобаннях у каві та на тому, що вони можуть розповісти про людину.
Чорна кава
Якщо ви п'єте чорну каву, то часто кажуть, що ви людина без надмірностей. Згідно з дослідженням Рамані Дурвасули, в цьому є частка правди.
Любителі чорної кави, як правило, ефективні, олдскульні і, так, іноді навіть трохи закостенілі у своїх поглядах. Вони з тих, хто любить, щоб все було просто й по суті, без зайвого цукру чи молока.
Результати дослідження пояснюють, чому, згідно з опитуванням, любителі чорної кави також мають трохи примхливий настрій й прагматичні з легким відтінком буркотливості.
Лате й капучино
Люди, які обирають ці напої, можуть бути не просто любителями пінки. Дослідження показало, що люди, які п'ють лате, як правило, теплі, відкриті і навіть щедрі.
Але є один нюанс – надмірна приязність до людей має свої недоліки. Такі кавомани можуть іноді перенапружуватися і забувати про власні потреби в процесі роботи.
Холодна кава
Якщо ви полюбляєте пити охолоджену каву, ви, швидше за все, смілива особистість. Дослідження показало, що люди, які п'ють каву з льодом, як правило, спонтанні, дитячі та творчі.
Однак ця ж імпульсивність може обернутися проти вас, оскільки любителі кави з льодом також можуть бути схильні до нездорових або поспішних рішень.
Хоча може здатися, що кава з льодом – це просто сезонний напій, вона може відображати особистість, яка любить ризикувати або жити сьогоднішнім днем.
Альтернативи без кофеїну та молока
Якщо ви замовляєте каву з дуже специфічними модифікаціями – без кофеїну, з вівсяним молоком чи без пінки – дослідження Дурвасули показує, що ви можете бути надто сильним перфекціоністом.
Такі кавомани часто мають високі стандарти щодо своїх напоїв і життя, і вони можуть бути прискіпливими до кожної деталі. Хоча вони також можуть робити здоровий вибір, наприклад, обирати каву без кофеїну або альтернативне молоко, вони можуть боротися з надмірною зацикленістю на дрібницях.
Позитивним моментом є те, що ці кавомани, швидше за все, досить дисципліновані і піклуються про своє здоров'я. Однак ви також можете бути відомими як перфекціоністи, що не завжди сприяє легкому спілкуванню з людьми.
Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Але якщо Вам потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов’язково зверніться до лікаря.