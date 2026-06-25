У 1994 році цей фільм став провалом: сьогодні його називають найкращим в історії кіно

Сьогодні "Втечу з Шоушенка" називають одним із найкращих фільмів в історії кіно. Однак після виходу у 1994 році культова драма несподівано провалилася в прокаті та не змогла навіть окупити свій бюджет.

Лише згодом фільм здобув статус справжньої класики та любов мільйонів глядачів по всьому світу. Про те, чому "Втеча з Шоушенка" провалився в прокаті, розповідає Parade.

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Що відомо про фільм "Втеча з Шоушенка"?

"Втеча з Шоушенка" – це фільм із найвищим рейтингом за всю історію у списку "Топ-250" сайту IMDb, де він уже багато років утримує оцінку 9,3 з 10. Глядачі його обожнюють, а критики вихваляють. Тож важко повірити, що 32 роки тому стрічка стала касовим провалом.

Знятий режисером Френком Дарабонтом за мотивами новели Стівена Кінга "Рита Гейворт і втеча з Шоушенка", опублікованої у збірці "Різні пори року" 1982 року, фільм розповідає про дружбу двох ув'язнених. Один із них – банкір, несправедливо засуджений за вбивство, інший – чоловік, який відбуває покарання за вбивство дружини та ще двох людей заради страхових виплат.

"Втеча з Шоушенка": дивіться трейлер

Сьогодні цей фільм вважається справжньою класикою. Його історія про надію, дружбу та співчуття продовжує знаходити відгук у глядачів по всьому світу, а фінал є одним із найкращих в історії кіно.

Попри це, спочатку фільм провалився у прокаті. За різними оцінками, стрічка заробила лише близько 16 мільйонів доларів при бюджеті в 25 мільйонів.

Чому фільм провалився у прокаті?

Як зазначає BBC, однією з головних причин невдачі стала надзвичайно жорстка конкуренція з такими фільмами, як "Форрест Гамп" та "Кримінальне чтиво".

Також проблемою стала й назва фільму, яка багатьом здавалася незрозумілою. Не сприяла масовому успіху й похмура сюжетна лінія про життя у в'язниці, де фігурують виключно чоловіки, а головні ролі виконали Тім Роббінс і Морган Фрімен.

Ситуація почала змінюватися після церемонії "Оскар" у 1995 році. Стрічка отримала сім номінацій, зокрема в категоріях "Найкращий фільм", "Найкращий актор" і "Найкращий сценарій". Завдяки повторним показам і зростанню інтересу аудиторії її світові збори згодом перевищили 73 мільйони доларів.

Сьогодні популярність "Втечі з Шоушенка" не лише не згасла, а й продовжує зростати. За даними MovieWeb, після появи в каталозі Peacock минулого року фільм увійшов до десятки найпопулярніших стрічок платформи. Водночас він і далі залишається лідером численних рейтингів найкращих фільмів усіх часів – від IMDb до Ranker.