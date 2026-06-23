Про те, які фільми стали абсолютними тріумфаторами "Оскара" та чому їх вважають справжніми шедеврами світового кінематографа, пише Collider.

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"Титанік"

Фільм Джеймса Кемерона став справжнім проривом і переосмислив поняття кіноблокбастера. У стрічці Леонардо Ді Капріо та Кейт Вінслет, які завдяки цій роботі стали світовими зірками, втілили образи Джека та Роуз – молодих людей із різних соціальних верств, чиє кохання спалахнуло під час першого й останнього рейсу легендарного лайнера.

"Титанік": дивіться трейлер

Історія подається через спогади літньої Роуз, яка розповідає про трагедію групі дослідників, що шукають легендарне діамантове кольє.

"Титанік" поєднав масштабне видовище, романтичну історію та драму. Попри суперечки, що це не був найкращий фільм 1997 року, не можна заперечувати його статус справжнього кінематографічного та культурного феномену.

"Бен-Гур"

Епічна історична драма Вільяма Вайлера розповідає про Юду Бен-Гура – заможного єврейського принца, якого зрадив близький друг-римлянин. Після років поневірянь і рабства герой повертається, щоб відновити справедливість та помститися своїм кривдникам. Фільм став другою екранізацією роману "Бен-Гур: Історія Христа", що вийшла після німої версії 1925 року.

"Бен-Гур": дивіться трейлер

Фільм вражає грандіозністю постановки та увагою до деталей. Декорації, костюми й масштабні сцени створюють відчуття повного занурення. Чарлтон Гестон блискуче виконав свою роль, яку багато хто вважає вершиною його акторської кар'єри, а решта акторського складу не поступається йому за рівнем майстерності.

Особливе місце займають легендарні перегони на колісницях, які й сьогодні вважають однією з найвидатніших сцен в історії світового кінематографа.

"Володар перснів: Повернення короля"

Фінальна частина оригінальної трилогії Пітера Джексона про Середзем'я, "Володар перснів: Повернення короля", по праву вважається справжнім шедевром світового кінематографа.

Елайджа Вуд знову перевтілився у Фродо Бейгінса, який разом зі своїм відданим другом Семвайзом Гемджі, роль якого виконав Шон Астін, вирушає до Гори Приречення. Їхня місія полягає в тому, щоб знищити Єдиний Перстень і назавжди позбавити світ загрози Саурона.

На цьому шляху героїв переслідує Голлум, якого майстерно зіграв Енді Серкіс. Водночас Арагорн у виконанні Вігго Мортенсена та Гандальф, якого втілив Ієн Маккеллен, намагаються згуртувати народи Середзем'я для вирішальної битви проти армій Темного Володаря.

"Володар перснів: Повернення короля": дивіться трейлер

Стрічка завершує знамениту трилогію з неймовірним розмахом, водночас зберігаючи емоційну глибину та дух оригінального твору Джона Рональда Руела Толкіна. З технічного та візуального погляду фільм став справжнім проривом. Зокрема, Битва на Пеленнорських полях вважається однією з наймасштабніших і найвидатніших батальних сцен в історії кіно та беззаперечно однією з найкращих у 21 столітті.

Емоційний, величний і надзвичайно захопливий фінал робить "Повернення короля" ідеальним завершенням трилогії, яку багато хто називає найкращою в історії кіно.