Вєрка Сердючка у Голлівуді: як зірка з'явилася у фільмі з Джейсоном Стейтемом

Мало хто знає, але українська артистка Вєрка Сердючка з’явилася у голлівудському фільмі "Шпигунка". Її участь стала не лише яскравим моментом стрічки, а й частиною ключового сюжетного повороту.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео "Загону Кіноманів" у TikTok.

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Що відомо про роль Вєрки Сердючки у фільмі "Шпигунка"

Комедійний бойовик "Шпигунка", що зібрав у світовому прокаті 235 мільйонів доларів при бюджеті всього 65 мільйонів доларів, запам’ятався глядачам не лише зірковим складом (Джуд Лоу, Джейсон Стейтем, Мелісса Маккартні), а й несподіваною появою української попдіви Вєрки Сердючки.

Одна з найяскравіших сцен у фільмі – концерт Сердючки у самому центрі Парижа, прямо біля річки Сени. Головна героїня змушена вирвати в неї мікрофон, щоб попередити про вибухівку в рюкзаку свого знайомого.

Вєрка Сердючка у фільмі "Шпигунка": дивіться відео

У результаті все вдається, рюкзак летить у річку й вибухає, що розлякує аудиторію Сердючки, після чого її візуальна участь у фільмі закінчується.

Цікаво, що у фільмі звучить не лише хіт Russia Goodbye, а й ще одна пісня зірки – Spy Party, ймовірно, написана спеціально для стрічки.

У фільмі "Шпигунка" звучала пісня Вєрки Сердючки Spy Party: дивіться відео

Також Вєрка Сердючка з мамою також відвідали прем’єру "Шпигунки". Там зірка влаштувала справжнє шоу, зробила пам’ятне фото зі Стейтемом і навіть затанцювала разом із головною героїнею фільму.

До слова, раніше ми розповідали, в яких фільмах звучав український "Щедрик". Мелодію можна нерідко почути у культових стрічках.