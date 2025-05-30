Вєрка Сердючка у Голлівуді: як зірка з'явилася у фільмі з Джейсоном Стейтемом
- Українська артистка Вєрка Сердючка з'явилася у голлівудському фільмі "Шпигунка", де її концерт у Парижі стає частиною ключового сюжетного повороту.
- У фільмі звучать пісні Сердючки, включаючи "Russia Goodbye" та "Spy Party", написану спеціально для стрічки; також вона відвідала прем'єру фільму разом зі своєю мамою.
Мало хто знає, але українська артистка Вєрка Сердючка з’явилася у голлівудському фільмі "Шпигунка". Її участь стала не лише яскравим моментом стрічки, а й частиною ключового сюжетного повороту.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео "Загону Кіноманів" у TikTok.
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Що відомо про роль Вєрки Сердючки у фільмі "Шпигунка"
Комедійний бойовик "Шпигунка", що зібрав у світовому прокаті 235 мільйонів доларів при бюджеті всього 65 мільйонів доларів, запам’ятався глядачам не лише зірковим складом (Джуд Лоу, Джейсон Стейтем, Мелісса Маккартні), а й несподіваною появою української попдіви Вєрки Сердючки.
Одна з найяскравіших сцен у фільмі – концерт Сердючки у самому центрі Парижа, прямо біля річки Сени. Головна героїня змушена вирвати в неї мікрофон, щоб попередити про вибухівку в рюкзаку свого знайомого.
Вєрка Сердючка у фільмі "Шпигунка": дивіться відео
У результаті все вдається, рюкзак летить у річку й вибухає, що розлякує аудиторію Сердючки, після чого її візуальна участь у фільмі закінчується.
Цікаво, що у фільмі звучить не лише хіт Russia Goodbye, а й ще одна пісня зірки – Spy Party, ймовірно, написана спеціально для стрічки.
У фільмі "Шпигунка" звучала пісня Вєрки Сердючки Spy Party: дивіться відео
Також Вєрка Сердючка з мамою також відвідали прем’єру "Шпигунки". Там зірка влаштувала справжнє шоу, зробила пам’ятне фото зі Стейтемом і навіть затанцювала разом із головною героїнею фільму.
До слова, раніше ми розповідали, в яких фільмах звучав український "Щедрик". Мелодію можна нерідко почути у культових стрічках.