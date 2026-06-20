Сьогодні за таке висміють: чому взуття з довжелезними носами було хітом в середньовічній Європі

Мода завжди була способом виділитися, показати свій статус або просто наслідувати тренди. І хоча сьогодні дивувати оточення можна дорогими кросівками чи дизайнерськими речами, кілька століть тому для цього існували значно екстравагантніші способи.

Один із них настільки дивний, що сучасній людині він може здатися жартом і стосується він довжини носків на взутті, пише Atlas Obscura.

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Що означали надзвичайно довгі носки взуття?

У Європі XV століття найбагатші чоловіки навмисно замовляли взуття з настільки довгими й гострими носами, що в ньому було важко нормально ходити. Ба більше, чим довшим був носок, тим вищим вважався статус його власника.

Таке взуття отримало назву "пулени" або "краківське взуття", адже, за однією з версій, мода на нього поширилася з польського Кракова приблизно у XIV столітті.

Уже за кілька десятиліть дивний тренд захопив майже всю Європу – від Франції до Англії. Довгі носи були не просто дизайнерською примхою. Вони стали демонстрацією багатства і розкоші.

Людина, яка могла дозволити собі ходити у взутті, що заважало швидко пересуватися і працювати, показувала всім: їй не потрібно заробляти фізичною працею. Фактично це був середньовічний аналог дорогого спортивного автомобіля чи брендового годинника.

Найзаможніші аристократи носили моделі з носами довжиною понад 10 – 12 сантиметрів. Усередину їх набивали мохом, вовною або навіть волоссям, щоб вони не згиналися під час ходьби. В окремих дорогих парах для жорсткості використовували навіть китовий вус.

Пулени, які збереглися до наших днів / London Museum

Історики також вважають, що мода мала й еротичний підтекст. Взуття спеціально робили низьким біля щиколотки, щоб підкреслити кольорові панчохи та ноги чоловіка, які в той час вважалися привабливою частиною образу.

Втім, захоплення дивним трендом зайшло настільки далеко, що влада почала втручатися. У 1463 році в Англії за правління короля Едуарда IV ухвалили закон, який забороняв носити взуття з носами довшими за два дюйми для більшості населення.

У документах навіть зазначалося, що надто довгі "дзьоби" вважаються непристойними.

Наприкінці XV століття мода різко змінилася: замість видовжених пуленів популярності набуло широке квадратне взуття. Проте історія не раз повторювалася – у XX столітті гостроносі чоловічі туфлі знову повернулися на подіуми, хоч і вже без настільки екстремальних розмірів.