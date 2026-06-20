Один із них настільки дивний, що сучасній людині він може здатися жартом і стосується він довжини носків на взутті, пише Atlas Obscura.

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Що означали надзвичайно довгі носки взуття?

У Європі XV століття найбагатші чоловіки навмисно замовляли взуття з настільки довгими й гострими носами, що в ньому було важко нормально ходити. Ба більше, чим довшим був носок, тим вищим вважався статус його власника.

Таке взуття отримало назву "пулени" або "краківське взуття", адже, за однією з версій, мода на нього поширилася з польського Кракова приблизно у XIV столітті.

Уже за кілька десятиліть дивний тренд захопив майже всю Європу – від Франції до Англії. Довгі носи були не просто дизайнерською примхою. Вони стали демонстрацією багатства і розкоші.

Людина, яка могла дозволити собі ходити у взутті, що заважало швидко пересуватися і працювати, показувала всім: їй не потрібно заробляти фізичною працею. Фактично це був середньовічний аналог дорогого спортивного автомобіля чи брендового годинника.

Найзаможніші аристократи носили моделі з носами довжиною понад 10 – 12 сантиметрів. Усередину їх набивали мохом, вовною або навіть волоссям, щоб вони не згиналися під час ходьби. В окремих дорогих парах для жорсткості використовували навіть китовий вус.

Пулени, які збереглися до наших днів / London Museum

Історики також вважають, що мода мала й еротичний підтекст. Взуття спеціально робили низьким біля щиколотки, щоб підкреслити кольорові панчохи та ноги чоловіка, які в той час вважалися привабливою частиною образу.

Втім, захоплення дивним трендом зайшло настільки далеко, що влада почала втручатися. У 1463 році в Англії за правління короля Едуарда IV ухвалили закон, який забороняв носити взуття з носами довшими за два дюйми для більшості населення.

У документах навіть зазначалося, що надто довгі "дзьоби" вважаються непристойними.

Наприкінці XV століття мода різко змінилася: замість видовжених пуленів популярності набуло широке квадратне взуття. Проте історія не раз повторювалася – у XX столітті гостроносі чоловічі туфлі знову повернулися на подіуми, хоч і вже без настільки екстремальних розмірів.