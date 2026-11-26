Композиція "War Pigs" британського гурту Black Sabbath увійшла до числа найкращих рок-пісень усіх часів. Її написали під впливом війни у В'єтнамі, а головною темою стала критика політиків і військових конфліктів.

Згодом композиція набула особливого значення не лише для шанувальників гурту, а й для ветеранів війни. Одним із найпам'ятніших моментів для музикантів стала реакція американських ветеранів на виконання цього хіта під час концертів у 1970-х роках, пише Parade.

Як Black Sabbath створили одну з найвідоміших пісень

У 1970 році Black Sabbath випустили "War Pigs" у складі другого студійного альбому "Paranoid". Як пояснював басист і автор текстів гурту Гізер Батлер в інтерв'ю журналу Mojo у 2017 році, головним натхненням для композиції стала війна у В'єтнамі.

Велика Британія була на межі втягнення у війну. На вулицях відбувалися протести, точилися всілякі антив’єтнамські акції. Війна – це справжній сатанізм. Політики – справжні сатаністи. Ось що я намагався сказати,

– наголосив Батлер.

Композиція згодом отримала визнання і серед музичних критиків. Видання Ultimate Classic Rock включило "War Pigs" до рейтингу "100 найкращих рок-пісень усіх часів", віддавши їй 56-те місце.

У виданні відзначили, що Black Sabbath створили надзвичайно сильну протестну пісню, прослуховування якої викликає майже болісні відчуття.

Black Sabbath – "War Pigs": дивіться відео

Як ветерани В'єтнамської війни реагували на "War Pigs"

Особливе значення композиція мала для американських ветеранів В'єтнамської війни. Про їхню реакцію на пісні Black Sabbath барабанщик гурту Білл Уорд розповів у документальному фільмі BBC "Heavy Metal Britannia" 2010 року.

За його словами, під час гастролей гурту Сполученими Штатами у 1970-х роках на концерти приходили сотні ветеранів, зокрема люди в інвалідних візках. Вони особливо емоційно сприймали "Children of the Grave", "Iron Man" та "War Pigs".

"Вони почули "Children of the Grave". Вони почули "Iron Man", розумієте, їм не потрібно було нічого перекладати чи ще щось. Вони відчували це. Вони чули це. Їм це подобалося", – пригадував Уорд.

Однак найбільш зворушливою для музикантів стала реакція на виконання "War Pigs".

А коли ми зіграли "War Pigs", хай Бог їх благословить, майже всі до одного встали. Їх піднімали з інвалідних візків,

– розповів барабанщик.

Уорд зізнався, що назавжди запам'ятав побачене перед сценою.